Cizinci měli v metru přepadnout muže. Policie je chytla za dva dny

Oběť si muži měli vyhlédnout v neděli na ulici a pronásledovat ji do vestibulu stanice metra Palmovka, tam podle policie přišel útok. Razantní a brutální. "Muže napadli, srazili na zem a opakovaně mu dupli na hlavu," řekla televizi Nova mluvčí policistů Violeta Siřišťová.

Následovat měla krádež peněženky a rychlé opuštění místa činu. Bezpečnostní kamery se ale ukázaly jako ta nejlepší stopa.

"V úterý si kolegové z cizinecké policie cestou do práce všimli v tramvaji muže, který odpovídal popisu jednoho z podezřelých," uvedla mluvčí. Netrvalo dlouho a v poutech skončil i jeho údajný komplic. Ten se při zadržení snažil bránit, moc šancí ale neměl.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na to, aby skončili oba muži ve vazbě. Za loupežné přepadení jim hrozí až deset let vězení. Napadený utrpěl zranění, se kterými musel do nemocnice. Má ale štěstí v neštěstí, nejspíš to neskončí trvalými následky.