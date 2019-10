Cizinci půjdou za napadení číšníka v Praze do vězení. Zabít ho prý nechtěli

Dva nizozemští bratři Armin a Aräsh Nahviovi si za brutální útok na číšníka ve Vladislavově ulici v Praze odsedí 5,5 a 5 let. Rozhodl o tom v úterý Vrchní soud. Podobný trest si už v dubnu odnesli od Městského soudu. Proti tomu se ale odvolala státní zástupkyně, která požadovala přísnější potrestání. Odvolali se i bratři.

Vrchní soud se ztotožnil s názorem Městského soudu, že loňský útok na číšníka nebyl pokusem o vraždu, ale ublížením na zdraví. Za pokus o vraždu by přitom bratrům hrozil mnohem přísnější trest – 10 až 18 let.

Státní zástupkyně chtěla rozsudek zrušit a odsoudit bratry za pokus o vraždu, chtěla pro ně trest v dolní polovině sazby. Případně, pokud by soud překlasifikování na pokus o vraždu nevyhověl, chtěla bratrům zpřísnit tresty na 8 a 9 let. Oba měli být podle státní zástupkyně také na neurčito vyhoštěni z České republiky.

Armin Nahvi dostal od Vrchního soudu trest 5,5 roku, jeho bratra by měli z vězení pustit o půl roku dříve. Oba budou také na 10 let vyhoštěni z České republiky. Zaplatit mají 158 tisíc pojišťovně a 1,8 milionu číšníkovi. Vrchní soud Arminovi Nahvimu trest o půl roku snížil z původních šesti let.

Jeho trest je přísnější, protože kromě napadení číšníka mu tam soud připočítal i potyčku před jedním barem, do které se měl připlést o den dříve. Oba muži se za svůj čin u soudu omluvili, projevili lítost a řekli, že trest přijmou.

Muži byli součástí sedmičlenné party, která se v Praze loučila se svobodou. Do podniku si přinesli vlastní alkohol, což se pracovníkům restaurace nelíbilo. Číšník, který společně s manažerem restaurace hostům domlouval, skončil v nemocnici s vážným zraněním.

Kromě Armina a Aräsha Nahviových byli odsouzeni i další tři muži, kteří si odnesli podmínky a byli z Česka vyhoštěni. Další dva muži se podle policie a soudů spíš snažili konflikt mírnit a potrestáni nebyli.



VIDEO - připomeňte si stání u Městského soudu v reportáži Televizních novin: