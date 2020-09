Cizinců u nás žije 618 tisíc. Pandemie koronaviru je neodradila

Kdo by čekal, že se občané, kteří mají u nás udělený pobyt, budou vracet ve velkém zpátky do svých domovin, byl by na omylu. Někteří se sice domů vrátili, ale pravděpodobně jen na chvíli. "Řada cizinců ze země odcestovala, ale možná pouze dočasně, neboť si neukončili pobyt, takže jsou nadále vedeni jako pobývající cizinci," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Počet žádostí o povolení na pobyt byl nižší v dubnu a v květnu. Bylo to kvůli opatřením, která zavedla vláda. Nové žádosti ministerstvo vnitra nenabíralo. V červnu se situace opět změnila a cizinci žádali o pobyty opět ve velkém. “Co se týče žádostí cizinců podaných na území České republiky, není pokles v žádostech nijak významný. Meziročně méně žádostí bylo podáno zejména v březnu a dubnu (v době nouzového stavu, kdy byl omezen pohyb osob, včetně přístupu na úřady), v ostatních měsících bylo i přes covid-19 evidováno pobytových žádostí meziročně více,“ doplnila mluvčí ministerstva.

V roce 2019 žádalo o povolení k přechodnému pobytu 13 265 občanů Evropské unie. Letos už bylo ke konci srpna podáno téměř stejné množství žádostí.

V roce 2019 dostalo dlouhodobý pobyt na našem území 24 713 cizinců. Letos je to jen za prvních šest měsíců o téměř 10 tisíc lidí více.

Národnosti žadatelů se nijak nemění. V České republice žije aktuálně nejvíce Ukrajinců, Rusů a Vietnamců. Ze zemí Evropské unie jsou to tradičně Slováci, Rumuni a Bulhaři.