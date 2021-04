Cizinec na autě zapomněl peněženku. Poctivý nálezce mu 32 tisíc vrátil

Peněženka roztržitému muži spadla z auta na kruhovém objezdu v ulici Plánická v Klatovech. "Skutečně muž peněženku ztratil. Když se rozjel, tak po cestě spadla z auta,“ řekl TN.cz zástupce velitele klatovských strážníků Luboš Hošek.



Dotyčný měl však ohromné štěstí. Portmonku s 32 tisíci totiž našel senior, který ji odnesl na služebnu klatovské městské policie. Všechny peníze i doklady se nakonec vrátily majiteli.



Problematické však bylo pro strážníky muže najít, protože šlo o cizince. "Nebylo to úplně jednoduché. Ale mezitím co jsme ho hledali, přišel k nám na služebnu. Myslel, že je to jeho poslední šance,“ doplnil velitel strážníků Luboš Steinbach.



Podobných případů v poslední době přibývá. Radovat se mohl také například muž ze Svitavska, který ztratil peněženku s 15 tisíci. Také v tomto případě portmonku našel poctivý důchodce, který vše vrátil.



Rodina ztratila fotoaparát. Odevzdal ho poctivý nálezce. Více se dozvíte v následující reportáži: