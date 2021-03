Cizinec problikával hlídku, policii se snažil vytlačit ze silnice! VIDEO

Zběsilé pronásledování nebezpečného cizince za sebou mají policisté z Jihomoravského kraje. Hlídka si v Brně všimla muže, který je problikával, když se ale rozhodla auto zastavit, muž sešlápl plyn a začal ujíždět. Svou jízdou ohrožoval všechny kolem, policejní auto se snažil vytlačit ze silnice. Nakonec sám skončil v příkopu. Následný úprk do lesa už mu nepomohl.

Na nebezpečného muže za volantem narazili policisté v noci na úterý, hlídku muž problikával dálkovými světly. Muži zákona se rozhodli auto zastavit, napadlo je, jestli řidič například nemá zdravotní problémy, to ale nakonec zřejmě pravda nebyla.

Řidič totiž okamžitě sešlápl plyn a začal ujíždět. Policisté ho opakovaně vyzvali, aby zastavil. Muž dál ohrožoval ostatní účastníky provozu, několikrát projel křižovatku na červenou, v jednu chvíli jel dokonce po chodníku.

"Z Brna se poté vypravil přes Ochoz do Bílovic nad Svitavou a pokračoval směrem na Obřany. Ještě před Brnem ale nezvládl řízení a sjel na louku. Tam se otočil, a přestože ho policejní hlídka chtěla přinutit k zastavení, najel do ní a i s poškozeným vozidlem pokračoval zpět přes Řícmanice k Brnu. Celou cestu s ním byl ve voze i jeho poněkud vyděšený známý. Mezi Ochozem u Brna a Líšní pak objel policejní zátaras a snažil se srazit policejní vůz do příkopu," popsal pronásledování mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Vytlačit policejní auto se 27letému cizinci nepodařilo, sám následně skončil v příkopu. Po nehodě se dal okamžitě na útěk do lesa, policisté ho dopadli během chvíle.

Test na alkohol byl negativní, opačně tomu bylo u testu na drogy. Cizinec byl obviněn z násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až šest let za mřížemi.