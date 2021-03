Muž s covidem měl krást a útočit, osm policistů skončilo v karanténě

Celý případ pro policisty začal v pátek, kdy kolem devatenácté hodiny vyjeli prověřit cizince, který měl odcizit tři piva. Muže zajistila ochranka, dobrovolně šel do místnosti pracovníků bezpečnostní agentury.

"Cizinec byl zpočátku klidný, ale poté pracovníka agentury zničehonic chytil pod krkem a udeřil do tváře. Agresivitu stupňoval a vzal do ruky láhev piva, kterou udeřil pracovníka bezpečnostní agentury do temene hlavy a do zad. Láhev se poté rozbila," popsala mluvčí policie Dana Čírtková.

Na pomoc přispěchal další člen ochranky, agresivního cizince se jim podařilo zpacifikovat, následně ho předali policii. Jeden z mužů byl vážně zraněn a musel vyhledat lékařskou pomoc.

Cizince policisté převezli na záchytnou stanici, protože byl pod vlivem alkoholu. Až následně se ukázalo, že měl v pátek pozitivní test na covid-19. Muž tak měl nařízenou izolaci, celý den se ale pohyboval po Jihlavě. Věděl, že je pozitivní, nikomu ze zasahujících ale nic neřekl.

Muž byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví a z šíření nakažlivé lidské nemoci, v případě odsouzení mu hrozí až deset let. Skončil ve vazbě.

"Cizinec svým neodpovědným jednáním a chováním bezprostředně ohrozil sloužící policisty. V tomto konkrétním případě musela být všem, kteří byli se zadrženým mužem v kontaktu, nařízena karanténa a osm policistů nám tedy nyní bude chybět. Policisté při výjezdu na místo činu nebo k řešení jiné mimořádné události nikdy dopředu nevědí, jestli proti nim nestojí člověk pozitivní na covid-19, proto musí důsledně dbát na používání ochranných pomůcek," uvedl policejní ředitel Aleš Indra.