Cizinky si do Česka jezdily pro lup! Hledají se všichni poškození

Kvůli otevřeným hranicím měli policisté v počátku problém. Nedařilo se jim zjistit, kudy Bulharky do Česka přijíždí. Jasné nebylo ani to, kde při svých loupežných výletech bydlí.

"Prošetřováním zjistili, že nenechavé ženy přijíždí za "prací" pouze na určité, několikatýdenní období, během kterého nekradou pouze v hlavním městě, ale prakticky kdekoli, kde se objeví," popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Cizinky tak podle kriminalistů kradly v Praze, Chomutově, Ústí nad Labem, Olomouci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Teplicích a Mostě. Při svých zlodějských návštěvách bydlely u svých příbuzných. Jeden z členů rodiny je dokonce za krádežemi vozil svým autem.

"Za oběti své majetkové trestné činnosti si obviněné vybíraly především postarší spoluobčany, kterým kradly z kabelek peněženky s hotovostí, včetně platebních karet," informoval mluvčí policie. V Jablonci nad Nisou dokonce připravily o penzi dva seniory ve věku 87 a 95 let.

Ženy v Česku kradly od ledna do dubna. Nakradený lup si pak Bulharky jezdily užívat domů. Při jejich poslední návštěvě už jim však policisté nedali šanci. 14. května si na ně počkali v pražské ulici K Barrandovu.

"Zlodějky jsou v tuto chvíli ve vazbě a hrozí jim až osm let vězení. Obviněny jsou ženy ve věku od sedmatřiceti do jednačtyřiceti let. Po čtvrté, nejmladší ve věku osmnáct let, jejíž totožnost známe, kriminalisté stále pátrají," dodal mluvčí Hulan.

Policisté teď prosí všechy, kteří se také mohli stát obětí těchto kapsářek, aby se přihlásil policistům.