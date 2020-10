Člen expertní skupiny: Lockdown jsme pižlali jak salám na malé plátky

"Začnu tím, že boj s epidemií se za poslední měsíc nepovedl. Místo rázného a včasného řezu jsme v ČR pižlali lockdown jak salámek na malé plátky. Reputace vlády je v rozkladu. Hrozí nám kolaps nemocnic," uvedl v pátek ekonom Jakub Steiner ke svému působení v neformální expertní skupině ministerstva zdravotnictví na svém facebooku.



Neúspěch byl podle Steinera formován třemi příčinami:



1. Selhaly matematické modely i experti. Podcenili jsme covidové rozšíření již v srpnu. Možnost, že skrytých nákaz je tak nebezpečně mnoho, jsme sice diskutovali, ale nedokázali jsme ji ověřit.



2. Selhala vláda. Prymula i expertní skupina si v každém kroku přála tvrdší opatření, než byly pokaždé přijaty. Politická vůle se k lockdownu otevírala zoufale pomalu.



3. Selhala část společnosti. Boj s Covidem se řídí nejslabším článkem řetězce. Sociologická data vyjevují, že v ČR významná část společnosti Covid stále zásadně podceňuje anebo jí jsou mrtví jedno. Účinnost všech opatření se tímto zásadně snižuje.

Zde si přečtěte kompletní vyjádření Jakuba Steinera:



Steiner si ale spolupráci se skupinou i s Prymulou pochvaluje. Považuje všechny za experty a schopné se zorientovat a pochopit situaci. Naopak kritizuje vládu. "Zahlédl jsem sice v některých přeposlaných emailech nekompetentnost a nekoncepčnost moci nám vládnoucí," napsal Steiner.



"Navzdory nezdaru v krocení epidemie a poslednímu strašně hloupému ministrovu kiksu trochu doufám, že si Prymula udrží zásadní vliv na řízení protiepidemiologického boje a bude schopen nadále prosazovat svoji vizi," uzavřel Steiner. V dřívější verzi příspěvku také zmínil, že doufá v to, že prezident Miloš Zeman Prymulu neodvolá.

Původní verze Steinerova příspěvku:



Na Steinerův příspěvek reagovala mimo jiné i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Ta odpovídala ještě na původní verzi, ve které Steiner doufal, že Prymula zůstane ministrem. Poukázala na neochotu Prymuly rezignovat a ještě připsala, že Prymula "pitomě lže".



"Nevím. Nevím, ani jak je to s Prymulovou prověrkou (obecně důvěřuji českým tajným službám, takže to, že ji nemá, je pro mě podstatným signálem). Do spolupráce s ním jsem šel, protože nás spojoval bazální cíl odvrátit humanitární katastrofu, a protože po technické stránce se s ním shoduji, jak to dělat. Zdálo se mi, že situace je tak závažná, že toto je pro tu spolupráci dostačující," reagoval Steiner. Moc spokojený nebyl ani s kandidáty na ministerský post.

Celou diskuzi Jakuba Steinera a Dany Drábové si můžete přečíst v galerii, snímky jsou chronologicky seřazené:

