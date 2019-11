Členové rodin se rvali mezi sebou, pak s policisty. Hrozí jim vězení!

Hlídka vyjížděla do Javorníku na severu Olomouckého kraje kvůli dvěma znepřáteleným rodinám. Jejich vzájemný konflikt začal slovním napadáním a to velmi rychle přerostlo do fyzických útoků.

Přivolaná hlídka měla situaci zklidnit, jenomže to se nestalo - naopak. Hlavní útočníci z obou táborů se najednou spojili a jejich pozornost se stočila právě na policisty. Ti vyhrocenou situaci přestali zvládat a podařilo se ji zklidnit až přivoláním další hlídky.



Z napadení dvou policistů už byli obviněni dva hlavní útočníci. Těm za trestné činy násilí proti úřední osobě a výtržnictví hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. Původně to vypadalo, že si na soud počkají ve vazební věznici, vazbu ale tamní soud zamítl. Stíhání obou útočníků tak bude probíhat na svobodě.



V této souvislosti se v Javorníku hodně mluví o chybějící policejní stanici. Ta by se měla alespoň v omezeném provozu ve tří tisícovém městě znovu otevřít začátkem příštího roku.