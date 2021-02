Člověk vs. stroj: Poznáte, kterou reportáž napsala umělá inteligence?

Umělá inteligence, která vytvořila reportáže pro pořad Střepiny, funguje na podobném principu jako chytrá klávesnice v telefonu. Ta se na základě zkušeností s tím, jaká slova nejčastěji používáte, naučí odhadovat, co chcete napsat. Tématem, na kterém jsme se to rozhodli vyzkoušet, bylo přistání sondy Perseverance na Marsu.

"Je to díky tomu, že mu dáme spoustu dat, v našem případě spoustu reportáží, ten program si vytvoří recept, jak má vypadat ideální reportáž," popsal princip strojového učení výzkumný pracovník CIIRC ČVUT Petr Marek.

Obě reportáže si můžete znovu pustit tady a pod nimi hlasovat, kterou podle vás vytvořil člověk a kterou stroj:

Reportáž 1:







Reportáž 2:





Anketa Kterou reportáž napsal člověk? První reportáž 56 10 hlasů Druhou reportáž 44 8 hlasů Hlasovalo 18 lidí.

Počítači stačil jeden vzorový text, který mu ukázal, jakým způsobem má taková reportáž vypadat, a tři články o přistání sondy na Marsu. I druhou reportáž jsme vytvořili na základě informací, které obsahovaly články, s nimiž pracovala umělá inteligence.

Umělá inteligence již dnes zvládá velmi komplexní úkoly. Pro Český rozhlas v rámci projektu Digitální spisovatel třeba napsala několik povídek. A to tak, že si nejprve vytvořila osnovu a pak začala jednotlivé body rozvíjet.

"Vzali jsme 40 tisíc nejlépe hodnocených knih, například tam byl Harry Potter či Bible, ta síť byla schopna naučit se, jak to funguje, jak má dobrý text vypadat," vysvětluje Jan Tyl ze společnosti Alpha Industries, přední český odborník na umělou inteligenci a autor Digitálního spisovatele. Stejnou síť jsme použili i pro vytvoření reportáže do Střepin.

Ve Střepinách uvidíte také to, jak si umělá inteligence poradila s reportáží o fotbalovém zápase a jestli to, co napsal redaktor a co stroj, poznali zkušení novináři a odborníci. Nenechte si ujít Střepiny, dnes ve 22:30 na Nově.