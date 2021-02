Zaměstnanec mekáče popsal, jak se "dělá" cibule. Lidem se zvedá žaludek

Řetězec McDonald´s do některých svých hamburgerů totiž nepoužívá čerstvou, ale sušenou cibuli. Předem připravené ingredience nejsou hlavně pro fanoušky této restaurace žádným překvapením, proces dehydratace se navíc v potravinářském průmyslu používá zcela běžně.



Co však řadu lidí odradilo, je postup, jakým je s cibulí nakládáno před přidáním do hamburgerové housky. Jak je patrné ze záběrů, cibule se dodává do restaurací nadrobno nakrájená, ve vysušeném stavu a v neprůhledných sáčcích. Zaměstnanec fastfoodu nejprve obsah sáčku přesype do nádoby, přidá do ní led, který následně zalije vodou a směs zamíchá. Po určité chvíli je cibule připravená k použití.



Metoda přípravy mnohé šokovala a v komentářích pod příspěvkem sdíleli své znechucení slovy jako "Proč???" nebo "To už nikdy jíst nebudu". Další lidé naopak mladíka upozorňovali, že cibuli připravuje špatně, když používá led. Podle názoru komentujících by se měla cibule rovnou zalít horkou vodou.



Sušená cibule se běžně připravuje i v českých pobočkách. "Do burgerů v českém McDonald’s používáme cibuli čerstvou i dehydrovanou, která se vyznačuje méně výraznou chutí a také menším kontrastem při skousnutí," potvrdila ředitelka PR & komunikace McDonald’s ČR a SR Jitka Pajurková. Sušená cibule je používána hlavně u menších hamburgerů, do prémiových výrobků se přidává cibule čerstvá.

Standardní postup přípravy sušené cibule se na tuzemském trhu mírně liší. "Sušená cibule se nasype do cedníku a položí do nádoby se studenou vodou. Ta se vloží na 1 až 1,5 hodiny do lednice a po scezení je cibule připravená k použití,“ popsala přípravu Jitka Pajurková a dodala, že z pohledu hygieny je sušená cibule bezpečnější než čerstvá.



Podobná videa zveřejňuje zaměstnanec jménem Justin, který pracuje v jedné z amerických poboček restaurace McDonald´s, na svém TikToku pravidelně. Jeho záběry mají miliony shlédnutí.