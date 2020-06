Co čeká české turisty v Chorvatsku? Prázdné pláže a lidé bez roušek

Reportér TV Nova Ondřej Špalek vyrazil spolu s kameramanem do Chorvatska zjistit, jak se tamní letoviska vyrovnala s pandemií a co mohou čeští turisté na dovolené očekávat. První zastávkou na jeho cestě bylo město Poreč, následně se vypravil do oblíbené Bašky.

Po 12 hodinách bezproblémové cesty přijel celý štáb do hotelového resortu na okraji Poreče. V hotelu bylo 205 turistů, z toho 42 Čechů. "Mohlo by být o trochu lepší počasí, jinak je to vynikající," pochvalovala si jedna z českých turistek. Ocenili také výrazně menší počet návštěvníků.



Restaurace v okolí vypadaly v nočních hodinách jako vystřižené z apokalyptických filmů. Sezóna letos začíná kvůli pandemii později, a hostů je tak pořád málo. Při snídani v hotelové jídelně musí lidé počítat s opatřeními, jako je dezinfekce při vstupu nebo nutnost větších rozestupů. "Pokud si chcete dát něco k jídlu, musí vás obsloužit kuchař, který je vybavený ochrannými pomůckami," vysvětlil reportér.



Na hygienu se dbá i ve veřejných prostorech. Dezinfekce je k dispozici na každém rohu a uklízečky stále dokola pucují veškerá madla. Z bezpečnostních důvodů je za sklem i celá recepce. "Několikrát denně dezinfikujeme společné prostory v hotelu, především pak v restauraci a na toaletách," popsala manažerka hotelu Eva Prusinová.

Reportér se následně vydal do dalšího cíle, kterým je Baška na ostrově Krk. Koronavirová krize je znát i v Bašce. "Ne že by tady snad někdo nosil roušky, to jsme viděli doopravdy jen u hotelového personálu, ale je to znát na tom, že je tu mnohem méně lidí," konstatoval Špalek s tím, že s předešlými lety se to nedá srovnávat. "Pomalu se začínají plnit restaurace. Lidé přicházejí, večeří a popíjejí a sezóna se tak začíná pomalu rozjíždět," dodal reportér.



V Bašce zůstane štáb přes noc. Ráno se můžete těšit na živý vstup ve Snídani s Novou, kde zhodnotí ceny potravin. Poté se pojedou podívat na jih Chorvatska. Skončit by ve středu měli v Biogradu na Moru.