Jasná odpověď statistiků! Co studenti dělají na internetu nejvíc? PŘEHLED

Internet v Česku používá více než 99 procent studentů, a to zejména kvůli snadnější komunikaci. Virtuální prostředí jim ale slouží i jako zdroj informací, prostředek k nakupování nebo jen tak pro zábavu. Co česká mládež na internetu dělá nejčastěji, zjišťovali odborníci Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Na rozdíl od starších spoluobčanů používá v Česku podle expertů internet dennodenně více než 99 % studentů. K čemu jim nejčastěji slouží a jak často či jak moc řeší jeho zabezpečení, shrnuje zpráva uveřejněná v magazínu Českého statistického úřadu.

Z té vyplývá, že používání internetu se pro děti starší 16 let stalo samozřejmostí, v telefonu ho používá 98,5 procenta z nich. Přitom ještě v roce 2009, kdy byl internet v mobilu v počátcích, ho podle odborníků používala pouhá tři procenta studentů. Z celkového počtu dospělých používají v současnosti internet v telefonu dvě třetiny.

Anketa K čemu nejčastěji používáte internet vy? Práce 0 0 hlasů Komunikace s přáteli 0 0 hlasů Sledování sociálních sítí 0 0 hlasů Čtení zpravodajských portálů 100 3 hlasy Nakupování a placení účtů 0 0 hlasů Studium a vzdělávání 0 0 hlasů Hraní her či poslouchání hudby 0 0 hlasů Hlasovalo 3 lidí.

Zájem mladých lidí o informační technologie se projevuje i na údajích o používání nositelné elektroniky, jako jsou bezdrátová sluchátka, fitness náramky nebo chytré hodinky. "Nějaké takové zařízení používají v současnosti tři čtvrtiny studentů. Přitom z celkové populace dospělých je to zatím pouhých 32 %,“ uvádí zpráva.

Téměř polovina studentů používá také bezdrátové reproduktory připojené k telefonu či počítači zpravidla přes technologii bluetooth. Ze všech dospělých používá takové reproduktory jen 18 % lidí.

Internet jako prostředek komunikace

Jedním z hlavních důvodů užívání internetu je usnadnění komunikace. Téměř všichni studenti používají e-mailovou schránku, ačkoliv je tato služba postupně vytlačována sociálními sítěmi a možnostmi zasílání zpráv prostřednictvím chatů. Pro mnohé je e-mail důležitý např. při nakupování na internetu. Profil na sociálních sítích mají také téměř všichni studenti starší 16 let, konkrétně 97 % z nich.

Ve vyhledávání vede zpravodajství

Kromě snadné komunikace slouží internet většině uživatelů také k vyhledávání informací. Zhruba 83 % studentů se zajímá o zboží či služby, 47 % z nich se loni zaměřovalo na zprávy o cestování. Nejvíce se ale mladí lidé zajímají o aktuální dění, zpravodajské portály čte 84 % studentů.

On-line výuka jako jediná možnost

Obzvlášť během pandemie koronaviru muselo mnoho žáků a škol přesunout výuku do virtuálního prostředí. Vedle samotného vzdělávání využívali studenti internet také ke komunikaci se svými vyučujícími nebo spolužáky. Přes specializované portály komunikovalo v prvním pandemickém roce 72 % studentů. Loni byl velký zájem o on-line kurzy, navštěvovalo je 41 % studentů, což znamená meziroční nárůst o 25 procentních bodů.

Zábava a nakupování

Na poli zábavy vede jednoznačně hudba, muziku přes internet poslouchá podle ČSÚ 93 procent studentů, 9 z 10 studentů sleduje videa na Youtube a podobných stránkách a hry na internetu hrají nebo je z něj stahují téměř dvě třetiny dětí starších 16 let. Obecně za hry a herní doplňky platí sedmkrát více mužů než žen.

Na internetu lidé rádi i nakupují. Ve věkové skupině 16 až 24 let této možnosti využívaly ve druhém čtvrtletí roku 2020 téměř tři čtvrtiny lidí, ve starší kategorii to bylo 82 %. Ještě větší rozdíl lze zaznamenat v internetovém bankovnictví, které používalo 62 % osob ve věku 16 až 24 let a 88 % starších do 34 let.

Studenti nakupují na internetu nejčastěji oblečení, další oblíbenou položkou jsou filmy a hudba (27 %) a na třetí příčce se umístily sportovní potřeby, které si nakoupilo 26 % studentů.

Bezpečnost na internetu

Studenti starší 16 let i lidé z dalších mladších věkových kategorií si obecně více uvědomují úskalí internetu než třeba senioři. Nejvíce se o bezpečnost na internetu zajímají lidé ve věku 25 až 34 let. Celkem 59 % z nich si v posledním čtvrtletí nastavilo blokaci zjišťování geografické polohy alespoň na jednom ze svých zařízení. Nastavení cookies si změnilo ve svém prohlížeči 37 % lidí stejné věkové kategorie. Z nejmladší sledované skupiny to bylo 33 % osob. Specializované funkce ochrany (např. anonymní okna), které znemožňují sledování aktivit uživatele na internetu, Z osob ve věku 25 až 34 let použilo 25 % studentů mezi 25 a 34 lety, u mladších ročníků to bylo 18 %.