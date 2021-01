Vejce, čočka a žádné prádlo! Chcete úspěch v roce 2021? Tohle dodržujte

Lidé na Nový rok si také dávají nejrůznější novoroční předsevzetí, která je mají posunout v novém roce k lepšímu. Předsevzetí si lze dávat kdykoliv během roku, ale právě Nový rok bývá všeobecně vnímán jako impulz k novému začátku.





Přísloví: "Jak na Nový rok, tak po celý rok," zná zřejmě většina lidí, podle toho byste se dnes měli chovat. Vyhnout byste se měli především hádkám a všemu negativnímu. Měli byste naopak být na sebe hodní, trávit čas s přáteli, rodinou a užít si první den roku v příjemné a přátelské atmosféře. Rozhodně byste na Nový rok neměli uklízet ani věšet prádlo. To totiž znamená smrt v rodině.

Na Nový rok byste rozhodně něměli jíst drůbeží maso, ani jiné opeřence, ryby a zajíce. Mohlo by se stát, že by vám mohlo štěstí uletět, uplavat, nebo utéct. Na talíři by se vám měla objevit čočka, ta symbolizuje hojnost a peníze. A čím víc ji sníte, tím samozřejmě více peněz by se vás mělo držet. K čočce byste měli jíst klobásy, uzené nebo rypáček selátka, to totiž přináší štěstí. Vajíčko zase znamená nový život v rodině.

Peníze vám ale nemusí zajistit jen čočka. Říká se, že ten, kdo má u sebe dostatek peněz na Nový rok, nemusí se obávat nedostatku v následujícím roce. Štěstí na celý rok dopředu si můžete zajistit také tím, že do vánočky dáte jedno zrno hráchu. Ten, kdo ho bude mít ve svém kousku, bude mít zaručené štěstí po celý rok.

Za dobré znamení platí i to, když vám do domu přijde dítě, nebo mladá slečna. Kdyby vám totiž přišla do domu stará žena, je to bráno jako zlé znamení. Sůl rozsypaná kolem domu, nebo v rohů místností zase odhání zlé duchy.