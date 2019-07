Co hledají děti na internetu? Dominují videa, stoupá obliba e-shopů

Z průzkumu, který vychází z anonymizovaných dat z produktů Kaspersky obsahující funkci rodičovské kontroly, vyplývá, že mezi dětmi výrazně roste zájem o nakupování přes internet.

V mnoha případech děti stránky e-shopů pouze navštíví a žádné zboží nenakoupí, jsou ale i případy, kdy dojde k zaplacení nákupního košíku. "Proto by se rodiče měli se svými potomky o online nakupování bavit. Jedině tak zajistí, že jejich děti omylem nesdělí své osobní údaje podvodníkům nebo se nestanou obětí sociálního inženýrství," uvádí společnost v průzkumu.

Jelikož děti většinou nenakupují, je podle Kaspersky důležité vést s dětmi o nákupech dialog, nemusí se hned přejít k přísným zákazům. Je důležité dětem vysvětlit, s čím se mohou při on-line nákupech setkat a jak nepřijít o soukromí a úspory.

"Už i děti mladší než 10 let propadli kouzlu internetu a tráví podstatnou část dne online. Není proto divu, že právě na ně cílí celá řada online obchodů. I když většinou zboží sami nenakupují, měli by rodiče o těchto jejich aktivitách vědět. Děti se totiž mohou setkat nejen s nevhodným obsahem, ale stát se oběťmi podvodníků, kteří z nich vymámí osobní a finanční údaje, nebo přímo peníze. I když existují softwarová řešení s funkcí rodičovské kontroly, měli by hlavní část odpovědnosti za ochranu dětí převzít rodiče. Důležité je bavit se s potomky o tom, co na síti dělají a být jim v tomto prostředí spíše partnerem než kontrolorem," vysvětluje Miroslav Kořen, generální ředitel Kaspersky pro východní Evropu.

Společnost doporučuje, aby rodiče varovali děti před používáním veřejných Wi-Fi během on-line nakupování. Dále je vhodné se s dětmi domluvit na nákupech dopředu a v prvních případech nakupovat s nimi. Rodiče tak budou mít šanci dětem vysvětlit, jaké stránky vypadají podezřele a proč by tam děti neměly zadávat detaily o platební kartě.

Zákazy nejsou ideální, podle průzkumu k nim ale někdy musí rodiče přistoupit. Zejména jde o chvíli, kdy dítě chce někomu sdělit své platební údaje. I když jde třeba o kamarády, je třeba dětem vysvětlit, že tyto údaje by neměly říkat nikomu.

Existuje také celá řada programů, které zahrnují funkci rodičovské kontroly. Ta umožňuje rodičům sledovat on-line aktivity dětí na všech zařízení, které používají. Aplikace monitorující chování dětí pak rodičům poskytuje tipy, jak své potomky navádět k obezřetnému chování na internetu.