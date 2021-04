Co mají společného Třešničková a Hanychová? Muže s temnou minulostí

Říká vám něco jméno Ladislav Bisenius? Jedná se o pěkně kontroverzního podnikatele s ještě kontroverznější minulostí. A co víc se slabostí pro slavné krásky. Do povědomí se dostal díky rozchodu s youtuberkou Týnuš Třešničkovou, na níž nenechal nit suchou. Jako další si vyhlídl Agátu Hanychovou, ale ani tam to nedopadlo podle jeho představ.

Před pár měsíci to byl veřejnosti neznámý ústecký podnikatel s drogovou minulostí, který si za pašování kokainu odseděl deset let v chládku. Pak se začal objevovat po boku youtuberky Týnuš Třešničkové, pro kterou to byl první vztah od nehody v Turecku, kde utrpěla obrovské popáleniny.

Láska však skončila po několika měsících a pár se rozhodl si vyřizovat účty hezky veřejně. "Tvořili jsme hezký pár a měli se rádi, ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tenhle člověk má rád jenom sám sebe. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si hraje. Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě. Nevím," stálo mimo jiné v jeho příspěvku na sociálních sítích.

Pod nyní již smazaným příspěvkem se to jen hemžilo komentáři fanoušků Týnuš, kteří podnikateli vyčetli, že se chová jako malý kluk a zbytečně špiní jméno blogerky. Ani ta se ale k expříteli nestaví moc pozitivně. "Já s ním nechci být vůbec spojovaná. S jeho jménem nechci mít nic společného," svěřila se v Životě ve hvězdách Třešničková.

Podnikatel, který se živí obchodem s luxusními vozy, po rozchodu také dlouho netruchlil a začal se dvořit další známé krásce - Agátě Hanychové. Ta byla údajně jen druhý den po rozchodu se svou poslední známostí truhlářem Adamem. A lišácký Bisenius prý přesně věděl, na co bývalou modelku se zlomeným srdcem uhnat.

"Známe se s Agátou už dlouho. Zdála se mi nějaká rozložená, tak jsem jí nabídl, jestli se mnou nepojede na hory do Rakouska," svěřil se TV Nova Bisenius. Prý se o romantický výlet nejednalo a vyrazili si čistě přátelsky. Když pak ale jejich společný výlet praskl, ukázalo se, že Agáta se za podnikatele pravděpodobně stydí.

Jak jinak vysvětlit, že rázně popírala to, že by s ním odjela na romantickou lyžovačku a dokonce prohlásila, že by se s takovým člověkem nikdy nezapletla. Po potupném prohlášení se do médií dostala společná videa z lanovky v rakouských horách, která jasně ukazují, že Agáta lhala. "Nebudu se k ničemu vyjadřovat," prohlásila Hanychová.

Přestože Hanychová použila na adresu kontroverzního podnikatele nepěkné poznámky a nechtěla přiznat společný výlet, za zlé jí to prý nemá. "Není se čemu divit. Jako dcera diplomata tam vůbec asi neměla jezdit. Ale nestalo se nic tak strašného," řekl Bisenius.

Otázkou však zůstává, jak se videa, která Agátu usvědčila ze lži, do médií vlastně dostala. Jsou totiž pořízená z telefonu Biseniuse. "To už sám nevím. Poslal je asi kamarád, protože jsme se bavili takhle a on to pak poslal do médií," tvrdí podnikatel.

Celý pořad TV Nova Život ve hvězdách najdete na portálu VOYO.