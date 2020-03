Co o zálohování (ne)víme? Mýty a nepravdy

Kolem třídění i recyklování koluje spousta mýtů a nepravd. Stejně je tomu i u zálohového systému. Ten sice v Česku zatím využíván není, ale jeho zavedení bychom se neměli bát. Nestál by nás ani korunu, a navíc by ulevil naší přírodě.

V zájmu naší krajiny bychom měli za zálohový systém bojovat. Neválelo by se tam tolik odpadků, především obalových materiálů. Ty bychom totiž raději vrátili zpět do oběhu. Stejně jako je tomu v zemích, které mají zálohový systém zaveden – v jejich přírodě petky a plechovky nenajdeme. V Německu funguje zálohový systém a nápojové obaly tam vykupují už 15 let. Tak vytřídí až 98 % PET lahví. Zrecyklují téměř vše.

Často slýcháme, že Češi třídí dobře a hodně. To je jeden z hlavních argumentů, proč není údajně třeba zavádět zálohy. Není to ale pravda. Každý rok do naší přírody odhodíme miliony plastových lahví a plechovek. Když ale budeme mít zavedený zálohový systém, tyto obalové materiály se v přírodě válet nebudou. Když už je někdo i přes vratnou zálohu zahodí, vždy se najde někdo jiný, komu bude stát za to, je vrátit.

Někdy se mylně také dozvídáme, že už nyní plníme normy Evropské unie pro třídění a sběr plastů. Není tomu tak. V průměru do kontejnerů vytřídíme asi 69 % plastových obalů. K reálné recyklaci se dostane zhruba jen polovina, tedy nějakých 35 %. Unijní normy ale od státu vyžadují recyklaci alespoň poloviny, tedy 50 %. A k tomu nám ještě určitý podíl chybí.

Zálohový systém nás může odradit i proto, že se obáváme, že nás bude stát spoustu peněz a že ho zaplatí daňoví poplatníci. Tak to ale není. "Zavedení zálohového systému s žádnými penězi z veřejných prostředků nepočítá. Po počáteční investici by navíc roční náklady byly pokryty příjmy funkčního systému," říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Není proto třeba se obávat zavedení zálohového systému. Ulevil by naší krajině, a navíc by nás nestál žádné peníze!