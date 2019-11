Co ODS chystá a proč chce nepřímou volbu prezidenta? Ptejte se Fialy

"My hájíme demokratická pravidla hry! Demokratické není porušovat jednací řád," rozčiloval se předseda ODS, když se předčasně ukončila rozprava při projednávání daňového balíčku. Podle vlády ale opozice obstruovala.

A zatímco vládní strany volají po změně jednacího řádu, která by omezila dobu řečnění poslanců na plénu, opoziční TOP 09 a ODS chystají ústavní stížnost. "My máme sklonit hlavu a říct, ano, to je v pořádku? Tak to od nás nikdo nemůže čekat," prohlásil Fiala.

Nejen o chystané ústavní stížnosti bude řeč v diskuzním pořadu Napřímo, který startuje v 17:45. V přímém přenosu ho můžete sledovat na webu TN.cz.





Proč Petr Fiala není spokojen s pozicí ODS? A jak chce získat voliče? Proč by se chtěl vrátit k nepřímé volbě prezidenta? I na to se bude moderátorka Bára Divišová ptát.