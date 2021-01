Co pomáhá při hubnutí? Dejte si rozumný cíl a shazujte kila pomalu

Pokud se trápíte nadváhou nebo obezitou a chcete zhubnout, dáme vám pár tipů, které se při hubnutí osvědčily. Nejprve si zkuste aspoň jeden den nebo týden psát jakýsi deníček, kam si zaznamenáte úplně každé sousto – tedy co, v jakém množství a v kolik hodin sníte.





Následující den si spočítejte, kolik kilojoulů energie vám jídlo za celý den přineslo. Kalorické tabulky potravin jsou snadno dostupné třeba na internetu. Hubnoucí zdravá žena by měla za celý den sníst potraviny s maximální energetickou hodnotou kolem 5000 kJ. Rozhodně ne méně. Pokud bychom jedli méně, koledovali bychom si o zdravotní problémy.









A naopak když jíme víc, tak hlavně při sedavém zaměstnání můžeme mít problém s nadváhou. V takovém případě máme na vybranou: buď zvýšíme energetický výdej, abychom nadměrný přísun energie eliminovali – tedy začneme pravidelně cvičit, nebo se budeme omezovat v jídle. Anebo obojí současně.





Na začátku hubnutí se vyplatí dát si rozumný cíl, kam bychom se chtěli s váhou dostat a k jakému datu. Není naším cílem lámat rekordy nebo si dokazovat, jak jsme dobří. Stačí rozumná vidina toho, že na jaře začneme nosit oblečení třeba o jedno číslo menší.











Ten, kdo chce zhubnout natrvalo, by si měl hlídat, aby váhový úbytek nebyl rychlejší než jeden kilogram za týden. Příliš rychlé hubnutí je totiž zárukou, že se nám nadbytečná kila později znovu vrátí.

Další zásadu vypít nejméně jeden až dva litry neslazených tekutin za den už jsme zmínili v jednom z předcházejícím dílů seriálu. Pít, jen když máme žízeň, je totiž velká chyba. V takové chvíli už organismus strádá a my jen hasíme, co jsme zanedbali.

Abychom se naučili pravidelně pít i během dne, pomůže nám nosit si vodu v lahvi s sebou a postavit si ji třeba na stůl. Když ji budeme mít celý den na očích, určitě nebudeme na pitný režim zanedbávat.











To se nám vyplatí nejen v podobě rychlejšího metabolismu, kdy tělo spaluje tuky v žádoucí míře. Dalším bonusem je to, že vodou pravidelně plněný žaludek se nehlásí o jídlo tak často jako bez doplňování tekutin.





A jako třešinka na dortu i malá odměna za to, že se naučíme pravidelně pít neslazenou vodu, přestane mnoho z nás také trpět bolestmi hlavy. Právě ty bývají důsledkem toho, že tělu nedáváme dost tekutin. Organismus to hlásí a určitě je lepší dát tělu napít, než do sebe ládovat léky proti bolesti. Vyzkoušejte – uvidíte sami.

