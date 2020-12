Co přineslo plošné testování Slovensku? Určitě ne úbytek nakažených

Slovensko si od celoplošného testování obyvatel slibovalo mimo jiné, že díky tomu dokáže zvrátit rostoucí křivku šíření nákazy koronavirem. Ale nestalo se tak. Počty nakažených tam nadále rostou. Tamní premiér přesto chce další kolo plošného testování ještě do Vánoc.

Zatímco 29. října evidovalo Slovensko téměř 60 tisíc potvrzených případů, do pondělí 7. prosince vyskočilo toto číslo téměř na dvojnásobek - Slováci evidují přes 119 200 nemocných. O zploštění rostoucí křivky nebo o zvratu nepříznivého stavu, které si tamní vláda slibovala od plošného testování, proto nemůže být řeč. V uvedeném období přitom země plošně testovala protilátky proti covidu ve třech kolech.

Nejprve to byl pilotní projekt ve dnech 31. října až 1. listopadu Prvního kola se na pětimilionovém Slovensku zúčastnilo rekordních 3,625 milionu obyvatel ve 45 vybraných okresech, kde pilotní pozitivita dosáhla aspoň 0,7 procenta. Ve druhém kole už byla účast slabší – na testy přišlo 2,045 milionu lidí ve 458 městech s nejméně jednoprocentní pozitivitou. Odborníci v každém z obou kol zchytili zhruba jedno procento nakažených.

Premiér Igor Matovič přesto trvá na dalším kole testování, které chce uskutečnit ještě před Vánoci. Měl to navrhnout na úterním jednání Ústředního krizového štábu. Vyhrožuje přitom možným zavedením tvrdého lockdownu. Zatím ale naráží na nepřízeň prezidentky Zuzany Čaputové, podle níž by mělo být další testování dobrovolné.

"Když paní prezidentka řekne, aby bylo testování opravu jen dobrovolné, tak udělá nad plošným testováním křížek. Protože nebudeme vyhazovat peníze do koše. V takovém případě by vlastně řekla: Ano, Slovensko, zavíráme do lockdownu," prohlásil Matovič.

Podle webu Aktuality.sk se o dalším kole plošného testování na Slovensku uvažuje o víkendu 19. až 20. prosince s tím, že pár dnů předtím přichází v úvahu spuštění lockdownu. Hlavní hygienik Ján Mikas se podle webu přiklání k plošnému zavedení přísnějších opatření, a to s ohledem na špatnou epidemickou situaci v zemi.

Po Slovensku, které začalo s plošným testováním obyvatel jako první v Evropě, se nyní přidává Rakousko. Začátkem prosince zahájilo dobrovolné testování v jednotlivých spolkových zemích. Například Německo ale rozsáhlé použití antigenních testů odmítá, dalo na doporučení Institutu Roberta Kocha, jehož vědci preferují jen cílené testy lidí s příznaky onemocnění.

Podle aktuálních dat ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) připadalo na Slovensku 382 nakažených na sto tisíc obyvatel, přičemž na stejný počet Slováků bylo šest úmrtí. V Německu vychází 307 nakažených na sto tisíc obyvatel a mrtvých je také šest na sto tisíc obyvatel. Tedy zcela stejně jako v zemi, která na rozdíl od Německa používá drahé testování obyvatel (stav k 8. prosinci).