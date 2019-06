Stát přestane platit projekty Agrofertu a firem rodiny ministra Tomana

Do Česka dorazila další auditní zpráva týkající se zemědělských dotací. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) odmítl, že by se audit týkal jeho střetu zájmů kvůli projektům jeho rodinné firmy Agrotrade. Státní zemědělský a intervenční fond přesto oznámil, že zpětně nebude proplácet všechny dotace od února 2017 pro Agrotrade i Agrofert.

"I když se závěry tohoto auditu nesouhlasíme, tak jsme se pro jistotu rozhodli pozastavit proplácení dotací na projekty Agrofertu a firmy rodiny pana ministra Tomana. Počkáme do vyjasnění celé situace," řekl na čtvrtečním brífinku ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán.

Doplnil, že v případě Agrofertu jde o celkem 12 projektů za 63 milionů korun. Ve zprávě auditoři ovšem kritizují i schvalovací procesy pro přidělování dotací. Kvůli tomu hrozí vrácení dalších 150 až 170 milionů korun.

"Zpráva nekonstatuje můj střet zájmů kvůli dotacím pro firmu mé rodiny. V dokumentu jsou chyby, audit nebudeme podrobněji komentovat," nechal se slyšet ministr zemědělství Toman.

Podle Hospodářských novin auditní zpráva opět vytýká premiérovi Andreji Babišovi (ANO) střet zájmů. Komise bude požadovat vrácení celé částky, kterou Agrofert na dotacích obdržel. Mohlo by se jednat až o dvě miliardy korun. Přesná čísla ale v druhém auditu uvedená nejsou.

Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Jeho jméno se v novém auditu opakovaně vyskytuje stejně jako jméno premiéra Babiše, uvedl web deníku.

Návrh první auditní zprávy, který zveřejnila média minulý týden, uvádí, že Babiš má dál vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů, a současně může jako premiér ovlivňovat použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.