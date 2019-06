Co s víc než miliardovou výhrou? Takhle by ji utratili různí Češi

Vysněná motorka, cesta kolem světa, ale i piercing nebo plavky. To by bylo první, co by si lidé z obří výhry pořídili. A nejen to. "Lepší matraci, to ano, to bych potřebovala," prohlásila starší paní. "Asi bych si jako první koupila něco hezkýho na sebe," uvedla zase slečna.

Další si okamžitě vzpomněli na své blízké. "Já bych se asi podělila se svojí rodinou, aby všichni měli radost," doplnila slečna. "Asi bych to rozdal dětem," sdělil zase číšník. "Část bych rozdělila mezi rodinu a asi bych se z toho zbláznila," smála se další paní.

Mnoho lidí by také chtělo, aby jim peníze vydělávaly. "Asi bych to investovala do bytů a pronajímala bych je," odhalila svůj plán jiná dívka. "Investoval bych do nějakýho hudebního průmyslu, nahrávací studia, vybavení, technika," vypočítal muzikant.

Zkrátka by nepřišly ani různé dobročinné spolky, dostaly by nemalé částky. "Dětské domovy, pro zvířata, takovou charitu," prozradila zelinářka. "Na charitu, na nějaké dobré věci, do Afriky," dodala zase zmrzlinářka. A bezdomovec by zase pomohl jiným lidem bez domova.

Co ale pořídit jen sobě? Vyhrálo cestování a dovolená. "Nějaký letenky, třeba do Nového Zélandu," popsal štamgast. "Asi bych vzala rodinu na nějakou dovču pořádnou," přiblížila zelinářka.

Další z věcí, kterou by si pořídilo hodně lidí, je nové auto - tak podle ankety TV Nova uvažují hlavně ženy, pánové touží po motorkách. Seznam dalších přání je pak téměř bez hranic. "Rohlík se sýrem," překvapil bezdomovec. "Boty, vlasy, piercing," vyjmenovala žena. "Lego," uzavřel chlapec.

Za obří výhru se dá ale koupit třeba i stíhačka, ostrov ve Středozemním moři nebo cesta do vesmíru.