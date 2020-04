Co se děje po vyléčení z Covid-19? Žena stále má vážné zdravotní potíže

Tracey Binnieová koronavirus prodělala před měsícem, ale ani čtyři týdny po vyléčení není vše v pořádku. Nemoc u ní měla lehčí průběh, žena ani nemusela být hospitalizovaná.

"Chtěla jsem se zeptat, neměl někdo z vás neurologické symptomy? Těžko se mi to popisuje, ale často mám příhody, jakoby mi mozek zkratoval. Ztrácím soustředění. Nejčastěji se mi to stává, když stojím nebo sedím. Je to opravdu nepříjemné," napsal listu Edinburgh Live, na co si Tracey stěžovala.

Tracey dostala řadu odpovědí a zjistila, že není sama, kdo má po uzdravení z Covid-19 neurologické obtíže. "Jistě, vím, co myslíte. Je to jako kdybyste vypila láhev vína a odpadla," svěřila se se svou zkušeností další žena.

Lékaři zatím žádné neurologické potíže spojené s touto nemocí nepopsali. Upozornili ale třeba na to, že koronavirus může trvale poškodit plíce. Mezi symptomy, které nemocní hlásili, je ale třetím nejčastějším únava a to včetně zamlžené mysli.

Neurologické symptomy ale podle listu Edinburgh Live nemusí způsobovat sám virus, nýbrž reakce těla na něj. Neurologické obtíže se objevily i u některých pacientů, kteří nemoc prodělávali.

Žena z amerického Detroitu třeba lékařům dokázala říct jen své jméno, jinak byla naprosto zmatená. Vyšetření ukázala otoky a záněty v mozku.

Lékaři v Itálii zase hlásili mrtvice, krevní sraženiny, či ztrátu citu v končetinách. Naštěstí podobné obtíže měl jen malý zlomek pacientů.