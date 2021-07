Co stálo za silnými bouřemi v Česku a odkud přišly, vysvětlil odborník

V posledních dnech zasáhly Česko silné bouřky. Jak se k nám nečas dostal a jak to bude vypadat v následujících dnech, objasnil odborník z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vítr do České republiky vane obvykle od západu, nicméně bouřky posledních dnů přišly od jihu. Čím to je, vysvětlil meteorolog Marjan Sandev z ČHMÚ.



"Momentálně je nad Bavorskem vyšší hladina tlakové níže, celý ten systém cyklonálně rotuje, do střední Evropy tak jde jižní proudění. V Německu, kde jsou velké srážky, je týlová část tlakové níže ve vyšších vrstvách," objasnil.



"Máme cyklické proudění způsobené tlakovou níží nad Bavorskem. Jak to obíhá kolem té níže, tak jsme na přední straně v jižním proudění, které je relativně teplé, natahuje vlhký vzduch od Jaderského moře a přináší ho sem. Jak je to teplé, tak je to nestabilní, vytváří se četné bouřky. Naopak v týlové části, tam se jedná o trvalejší srážky, které přes západ Německa přecházely dost dlouho na tom samém území, jsou tam velké škody a srážky," dodal.



Dle ČHMÚ se ještě tento týden mohou bouřky objevovat, po víkendu by se měla situace začít uklidňovat. Bouřky by neměly být tak časté, ani silné.



Kvůli bouřlivému počasí v Česku mají za sebou hasiči více než tisíc výjezdů. Silný vítr srážel stromy, které poranily děti v letním táboře na Trutnovsku. Více informací najdete v tomto článku na TN.cz.