Co to má Trump s obličejem? Flekatá oranžová tvář spustila vlnu vtipů

Snímek byl pořízen v pátek, kdy prezident Donald Trump přilétl do Bílého domu ze Severní Karolíny. Tentokrát si šprýmaři nevzali za terč svých vtípků Trumpovu živou mimiku, ani vlasy rozbouřené vířením vrtulí helikoptéry, ale nečekaný odstín jeho tváře.

@realDonaldTrump returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ

Trump totiž překvapil nečekaně oranžovou barvou pleti. Na vině není přemíra hodin strávených v soláriu, ale příliš tmavý a špatně nanesený make-up. To dokazují i viditelné přechody po stranách obličeje, kde je jasně vidět kontrastující bledý odstín odhalené kůže.

Škoda, že si Trump nevzal na cestu svou manželku Melanii, ta by mu s líčením jistě pomohla lépe, její make-up je totiž vždy bezchybný. Zda má zpackané líčení na svědomí on sám, nebo nešikovné ruce nějaké vizážistky, není jisté.

Každopádně mandarinkově oranžová tvář americké hlavy státu se okamžitě stala vtipným virálem…

Today, @realDonaldTrump was dancing with the sunset and strong winds when he walked to the Oval Office from the Marine One on the South Lawn.