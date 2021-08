Kolony i víc nehod. Doprava houstne, uzavírky zůstanou i po prázdninách

Řidiči si na dálnici D1 u Jihlavy kvůli zúžení v obou směrech v pondělí počkali zhruba půl druhé hodiny. A to ještě ani nezačal školní rok. S jeho začátkem na silnice vyrazí ještě více aut, uzavírky ale nezmizí.



"Kromě posledních tří úseků modernizace na dálnici D1 budeme během září pracovat na D1 u Brna, dále na plzeňské D5 kolem 60. kilometru, na teplické D8 na dojezdu do Prahy a na hradecké D11 mezi kilometry 40 až 26," popsal Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Uzavírkám se ale nevyhnou ani velká města. Prahu jich čeká hned deset. Řidiči v září neprojedou ulicemi Koněvova, Prosecká, Horoměřická a Za Černým Mostem. Částečné omezení je potom čeká ve Wilsonově ulici, na Hlávkově mostě, na Karlově náměstí, na nábřeží Edvarda Beneše a pak na příjezdu do Prahy v ulicích Kutnohorská a Strakonická.

"S komplikacemi musí řidiči počítat, protože dopravní tok se přesouvá na objízdnou trasu, která není tak kapacitní," uvedla mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.

A na uzavírky narazí řidiči na začátku školního roku i v Brně. To potvrdil i mluvčí města Filip Poňuchálek: "Během prvního zářijového týdne bude v Brně pokračovat pět velkých projektů, které mohou komplikovat dopravu." Zdržení na motoristy čeká třeba v ulici Bělohorská. Nevyhnou se mu ale ani na Mendlově náměstí.

Letos si na hustý provoz nebudou muset řidiči zvykat nejen po prázdninách, ale i po téměř dvou letech pandemických opatření. Během nich totiž na silnicích bylo méně aut.

"Do práce nebo kamkoliv jinam by řidiči měli jezdit s větším časovým předstihem. Dodržovat by se samozřejmě měly základní zásady bezpečnosti - bezpečné vzdálenosti a také by i takzvaná střídavá jízda, neboli zip," zdůraznil dopavní expert Libor Budina.

S horším provozem na silnicích souvisí i větší počet dopravních nehod. Ty teď začínají přibývat a výjimkou nejsou ani ty tragické. Jen během pondělí na silnicích zemřeli minimálně tři lidé - dva u Karlových Varů a jeden u obce Sobědráž v Jihočeském kraji.