Co vám uteklo o víkendu: Přehled nejdůležitějších zpráv o koronaviru

V současné chvíli je v Česku podle údajů ministerstva zdravotnictví 298 nakažených, otestováno bylo 5068 lidí. Zatím není evidován žádný zemřelý v souvislosti s koronavirem, ani nikdo, kdo by se z nemoci již uzdravil. Počty nemocných rostou každý den, v pátek 13. března přibylo 25 potvrzených nakažených, v sobotu 48, v neděli 109. Čísla kopírují vývoj v ostatních zemích, kde nákaza udeřila dříve.

Minulý týden se nesl ve znamení mimořádných vládních opatření. V pondělí začal platit zákaz návštěv ve většině zdravotnických a pečovatelských zařízení. Na hranicích začaly platit namátkové kontroly, při kterých se řidičům měřila teplota.

V úterý vláda zakázala všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Ve středu nařízení zpřísnila a snížila limit na 30 osob. Také byla zakázaná osobní účast na výuce na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Ve čtvrtek 12. března vláda vyhlásila od 14 hodin nouzový stav na celém území ČR. Jde o státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, měl by trvat až 30 dnů. Během něj platí řada přísných omezení. Mimo jiné došlo k uzavření sportovišť, fitness a wellness center, divadel, knihoven, muzeí, zábavních center a podobných institucí.

V pátek 13. března vstoupilo v platnost nařízení, že lidé, kteří se vracejí z tzv. rizikových zemí, musejí do domácí karantény. Do té doby se podobné opatření vztahovalo jen k návratům z Itálie. Za porušení karantény hrozí až třímilionová pokuta.

Od soboty 14. března od 6:00 s platností do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírá většina obchodů. Zachovaný zůstává pouze prodej potravin, hygienického a drogistického zboží, otevřeno smějí mít lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot.

V týdnu začalo platit také omezení pro restaurace, pro veřejnost měly být uzavřeny od 20:00 do 6:00. Od soboty se opatření zpřísnilo a do 24. března 2020 platí naprostý zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.





Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Omezení volného pohybu osob platí do 24. března. Došlo rovněž k opětovnému zavedení ostrahy hranic.

V neděli těsně před půlnocí přijala bezpečnostní rada státu další opatření, od 16. března 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou nezbytných cest.

Mezi ně se počítají:

• cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti

• nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými

• cesty k lékaři

• nákup potravin, drogerie, léků, zdravotních prostředků nebo krmiv pro zvířata

• využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, pohonných hmot

• zajištění služeb pro jinou osobu, např. sousedské výpomoci nebo dobrovolnictví

• nezbytný doprovod příbuzných

• neodkladné úřední záležitost

• výkon povolání, například policistů, zdravotníků nebo sociální péče

• individuální duchovní péče a služeb

• zásobování a rozvážkové služby

• veterinární péče

• pobyty v přírodě, parcích

• pohřby

Pokud již ven musíte, dodržujte opatření, která chrání vás a jsou ohleduplná i ke zdraví vašeho okolí. Ta nejzásadnější jsou:

• zdržujte se venku jen po nezbytně nutnou dobu

• dodržujte ideálně dvoumetrovou vzdálenost od ostatních, zejména do platí ve frontách v obchodech a v hromadné dopravě

• noste roušku nebo alespoň šátek či šálu

• omezte kontakt nejen s lidmi, ale i věcmi - madel v dopravních prostředcích se nedotýkejte dlaní ale paží, pokud můžete, chraňte se rukavicemi

• po návratu si omyjte ruce mýdlem, opláchněte si obličej, jednorázové ochranné pomůcky zlikvidujte, ty pro opakované použití vyperte