Co všechno nemusíte přiznávat? Spočítejte si daně za loňský rok!

Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 procent. Neodvádí se zdaleka jen ze mzdy nebo výdělku při podnikání, ale také z pronájmu, z daru či majetku. Dani z příjmů naopak nepodléhají přijaté půjčky a úvěry nebo příjmy z akcií. Více se dozvíte v přehledu na portálu Peníze.cz.

Další příjmy jsou od daně osvobozené, takže je nemusíte danit ani přiznávat. U některých je to ale podmíněno určitými podmínkami. Patří sem třeba příjmy z prodeje bytu nebo domu, pojištění majetku, sociální dávky, případně majetek nabytý dědictvím.

Pokud by byl váš příjem osvobozený od daně vyšší než pět milionů korun, musíte ho nově nahlásit finančnímu úřadu. Daňové přiznání se vyplatí podat i v případě, že jste měli loni celkově jen nízké příjmy, můžete totiž získat zpět sraženou 15procentní daň.

Za většinu zaměstnanců platí daň z příjmů a také podává roční zúčtování zaměstnavatel. Daňové přiznání ale musíte sami podat v případě, že jste měli příjem z několika zaměstnání, podnikáním jste si za rok vydělali víc než 15 tisíc korun nebo jste třeba pracovali v zahraničí.





Živnostníci pak musí daňové přiznání podat v každém případě. Zároveň posílají také přehled o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Podnikatel si přitom může zvolit, zda bude uplatňovat výdaje v reálné výši a evidovat je, nebo využije výdajový paušál.

"Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se vypočte patnáctiprocentní daň. Nemusí však být konečná. Od daně si ještě můžete odečíst slevy na dani," informuje portál. Slevu můžete uplatnit na dítě, vyživovanou manželku nebo manžela či jako držitel ZTP.

Přiznání byste měli odevzdat do 1. dubna, beztrestně to ale lze udělat až do 8. dubna. Pokud ho za vás vyplní poradce, prodlužuje se lhůta o tři měsíce. Přehledy na ČSSZ a pojišťovnu doručte do 2. května, případně 1. srpna v případě, že využíváte služeb odborníka.

