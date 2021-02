Co znamená prioritizace pacientů? Někdy rozhodne jen to, kdo dřív přijde

V nemocnicích po celé České republice bylo ve středu hospitalizováno 6171 pacientů s covidem-19, což je nejvíce od začátku ledna. Extrémně jsou zatížené především jednotky intenzivní péče, kde leží 1196 pacientů s covidem. To je nejvíce od 3. listopadu, kdy bylo takových lidí 1200.

V některých nemocnicích už je proto situace velmi kritická, což přiznává kromě ministra i premiér Andrej Babiš (ANO). "Epidemická situace není dobrá, znovu se zhoršila. V nemocnicích máme velmi malý počet lůžek JIP," řekl premiér ve středu ráno.

Ministr zdravotnictví proto na středeční tiskové konferenci představil plán, podle kterého se bude Česká republika řídit v následujících dnech, pokud pandemie nezpomalí. V krajním případě může dojít i k prioritizaci pacientů. "Připravujeme nemocnice na zahájení fungování systému nedostatku vzácných zdrojů ve smyslu prioritizace pacientů jako například u hromadných neštěstí," řekl ministr.

Na otázku, jak bude prioritizace probíhat v praxi, odkázal Blatný na dokument, který loni vytvořili odborníci. Jedním z autorů sedmistránkového dokumentu je i Blatného náměstek Vladimír Černý.



"Žádný zdravotnický systém včetně České republiky nemá nekonečné a bezbřehé medicínské zdroje. Dostupnost zdravotnického personálu, lůžek a přístrojů je vždy limitovaná. K omezení nebo vyčerpání dostupných zdrojů může dojít v situaci hromadného postižení osob, jako jsou přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, epidemie/pandemie," stojí v úvodu.



V dokumentu se například uvádí, že nezáleží na tom, zda pacient má nebo nemá nemoc covid-19. "Podle principu distributivní spravedlnosti nelze upřednostnit určité skupiny pacientů (např. COVID+ pacienty před pacienty COVID-)," píše se. Nerozhoduje ani rasa nebo pohlaví. "Jakákoli diskriminace na základě kritérií přímo nesouvisejících s předpokládaným klinickým výsledkem péče (zejména na základě sociální nerovnosti, rasy, pohlaví, disability či pouze věku) je nepřípustná," uvádí dokument.



K rozhodování o využití zdrojů tak podle odborníků slouží hlavně "princip maximálního dosažitelného efektu" a "princip beneficience." V překladu to znamená, že lékaři mají přihlížet zejména na to, jaký bude mít léčba účinek a jaké má pacient možnosti následného zotavení.



V některých případech o obsazení lůžka může rozhodovat také pravidlo první přijde, první mele."Pravidlo "first come, first served" je na základě stávajícího právního řádu výchozí podmínkou v systému poskytování zdravotních služeb pouze u pacientů se shodnou potřebou péče z hlediska aktuální závažnosti stavu a klinického prospěchu. Stejná pravidla jsou použita u již přijatých pacientů v případě potřeby využití vzácného zdroje (např. přístroje pro umělou plicní ventilaci)," doporučují odborníci.



Nemocnice mají v době pandemie povinnost přijmou pacienty i při naplnění kapacity. "Pokud pacientův stav vyžaduje neodkladnou péči, je poskytovatel zdravotních služeb povinen pacienta do péče přijmout, i kdyby tím došlo k překročení únosného pracovního zatížení," stojí ve stanovisku odborníků.

Ministr Blatný na tiskové konferenci promluvil o tom, jaké jiné možnosti Česko má, než dojde na prioritizaci.