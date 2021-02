Muži kradli cukroví, pak přešli na čokolády. Hrozí jim 8 let vězení

Středočeští policisté se zabývají případem krádeží 10 kusů čokolád v jednom ze supermarketů v Mělníku 2. února, z níž byl 28letý muž podezřelý. Vyšetřováním zjistili, že muž není v branži žádným nováčkem.

"Další operativně pátrací činností policisté zjistili, že toho má na svědomí více. Na základě všech shromážděných skutečností zjistili, že má spolu s devatenáctiletým mužem ve spolupachatelství na svědomí 15 krádeží převážně z chat a sklepů bytových domů,“ uvedla mluvčí policie Markéta Johnová.

"Během prosince se vloupali do osmi sklepů v Mělníku. Většinou bez zjištěného násilí vnikli do společných prostor bytových domů a následně do společných sklepních prostor. Tam si vybrali sklep, vypáčili petlici a odcizili například staré boty, autorádio, oblečení, barevný televizor a další. Ve většině případů ze sklepů nic neodnesli, pouze tam, dle jejich slov, přespali," dodala Johnová.

Jejich pozornosti neuniklo dokonce ani cukroví, které měli jeho majitelé uschované na společných balkonech jednoho bytového domu. Celkem zmizelo majitelům osmnáct kilo cukroví, které prý oba snědli. Ve dvou případech se dvojice vloupala do chatek v zahrádkářských koloniích v Mělníku. Chatky prohledali a ukradli různé nářadí a vybavení.

Policisté nyní 28letého muže i jeho 19letého spolupachatele obvinili z krádeže, přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci dílem. Oběma nyní hrozí až osm let za mřížemi, jelikož se činů dopustili během nouzového stavu.

