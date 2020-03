Condor s tunami roušek a respirátorů je v Pardubicích! Vykládají ho vojáci

Obří letoun dosedl na ranvej půl hodiny před půlnocí. Letěl z čínského Šen-čenu s mezipřistáním v pákistánském Karáčí.

Na letišti už bylo připraveno 115 vojáků, které čeká ruční vykládka tisíců krabic s rouškami, respirátory, ochrannými obleky a dalším materiálem. Sedmadvacet nákladních tater je hned rozveze do skladu, odkud se budou dále distribuovat.

Jdeme na to pic.twitter.com/9AHNswRXdm — Armda R (@ArmadaTweetuje) 21. bezna 2020

Po třídenní cestě Condor odletí do Lipska, kde se po výměně posádky vydá v neděli na druhý let do Číny pro další náklad.