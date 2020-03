Covid-19 a zrak. Experti řekli, jestli jsou bezpečnější brýle nebo čočky!

Nosíte kontaktní čočky? Tak zvažte jejich odložení do police a vytažení brýlí, apelují v době koronavirové pandemie experti na lidi se zrakovými problémy. Čočky jsou totiž podle nich rizikovější.

Důvod je překvapivě jednoduchý - pokud máte na obličeji nasazené brýle, tak se ho podle odborníků zkrátka dotýkáte méně, než když máte naopak čočky, které jsou přímo v očích, píše CNN.

A dotýkání se obličeje napomáhá šíření všech virů, koronavirus nevyjímaje. Proto je žádoucí dotýkat se obličeje v této době pokud možno co nejméně.

Uživatelé kontaktních čoček si na obličej a na oči sahají nejen při jejich nasazování a sundavání, ale zkrátka se ho dotýkají více než lidé, kteří čočky nemají, tvrdí mluvčí americké oftalmologické akademie, doktor Thomas Steinemann.

"Nejdřív si sáhnete do oka a pak na jinou část svého těla," popisuje rizikové chování Steinemann, sám praktikující oční lékař. "Promnete si oči, pak obličej, strčíte si prsty do úst, do nosu. A někteří lidé nejsou příliš čistotní, takže ani nemají umyté ruce," pokračuje lékař.

Brýle navíc mohou nabídnout aspoň trochu extra ochrany před částečkami koronaviru, které mohou poletovat vzduchem. I když je stále pravděpodobnější, že se člověk infikuje spíše ústy či nosem než přes oční sliznici.

A i když se přes oko Covidem-19 podle všeho nenakazíte, experti varují, že můžete dostat zánět spojivek, který je velmi nepříjemný. Data z Číny i odjinud ukazují, že jedno až tři procenta pacientů s Covid-19 zároveň prodělalo právě zánět spojivek.

Ten může samozřejmě spustit i jiný virus, takže to, že má teď někdo zánět spojivek, automaticky neznamená, že za to může nový koronavirus, uklidňují lékaři.

Nošení roušky a brýlí najednou může být problematické, mlžení se ale dá zabránit: