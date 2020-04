Covid-19 do každé rodiny. Promoření nákazou jako základ stavby imunity

Podle jedné z prognóz by se školáci mohli do lavic vrátit už v květnu. Jedním z dotazů na epidemiologa Rastislava Maďara bylo, jak děti přimět, aby roušku skutečně nosily. "Roušky jsou pro ně nepohodlné, ale je to ochrana. Jiní žáci mohou být zranitelní, nemocní, brát léky. Učitelé jsou ve vyšším věku, často trpí chronickými nemocemi, i oni se musí chránit," vysvětlil Maďar.

Pro učitele je také dle jeho slov důležité si od žáků udržovat bezpečný odstup. Určitý způsob ochrany podle Maďara musí být. Učitelé jsou na opačné straně rizikového spektra než jejich žáci. "Přinutit děti, aby měly celý den roušku, je téměř nemožné," připustil známý epidemiolog.

V případě, že je někdo ze žáků nemocný nebo se dlouhodobě léčí, je třeba situaci řešit v rámci konkrétní situace a individuálně. Nemocný žák by měl pro jistotu zůstat doma a návrat do školní lavice pečlivě uvážit. U zdravé části populace je dle Maďara žádoucí, aby se pomalu vracela do běžného života, ta nemocná či po zdravotní stránce slabší by měla zůstat chráněná.

"Životy našich seniorů nevyměníme za peníze. Pokud se ale populace nevrátí zpět do víceméně normálního života, ztráty pro ekonomiku mohou být tak obrovské, že mohou dojít prostředky na jinou léčbu, chemoterapii či biologickou léčbu," vysvětlil Maďar s tím, že proměřování je přirozenou součástí imunizace společnosti, pokud je do něj zapojena její zdravá část.

Starší generace se může podle Rastislava Maďara ochránit sama, a to rouškou a přiměřeným odstupem. Měla by se také vyhnout přímému kontaktu s mladšími příbuznými, například vnoučaty. U té části populace, která vyžaduje péči, je třeba posílit zásobení ochrannými pomůckami.

Chalupáři by podle epidemiologa měli mít vlastní zásoby a držet se stranou od "domorodců". Ovzduší prý nezamoří, postačí jim dodržovat prevenci. "Pokud se nám podaří zvládnout karanténní opatření, budeme země, která bude dávána za příklad i ostatním," uzavřel Maďar.