Mluvčí Putina má Covid-19, Německo hlásí skokový nárůst pacientů!

Že Německo čelí druhé vlně nákazy, zatím experti tvrdit nechtějí. Vše prý záleží na vývoji v následujících dnech. Kromě vyššího přírůstku nakažených a vyššího reprodukčního čísla ale země hlásí i značný nárůst počtu obětí - a to o více než sto během jednoho dne.

"Pokud by lidé nedodržovali pravidla a nevyhýbali se nákaze, pak je možné, že by se mohli stát zdrojem nemoci, což by pak vedlo k šíření infekce a vlna nákazy by se mohla opět zvednout," varuje viceprezident Institutu Roberta Kocha Lars Schaade.

Počet nakažených prudce stoupá v Rusku, nemoc se potvrdila i u Dimitrije Peskova, mluvčího prezidenta Putina. Dohromady už země hlásí více než 230 tisíc případů a je tak třetí nejhůře zasaženou na světě. Pět pacientů s koronavirem, kteří byli připojeni na plicních ventilátorech, navíc zemřelo při požáru v petrohradské nemocnici.

"V současné době probíhá předběžná kontrola. Existují důvody předpokládat, že k požáru došlo v důsledku vzplanutí jednoho z plicních ventilátorů," popsal Alexej Anikin z ministerstva pro mimořádné situace.

Druhé vlny nákazy se bojí Jižní Korea. V zemi se během posledních dní objevilo více než 100 případů, které souvisejí s otevřením nočních klubů. Čísla jsou nejhorší od začátku dubna. Vláda se rozhodla více než dva tisíce podniků v hlavním městě Soulu opět uzavřít.

Zastavit šíření nákazy se podařilo podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa i v areálu Bílého Domu. V západním křídle budovy, kde se Trump pohybuje nejčastěji, je ale nově povinné mít zakrytý obličej. Prezident i viceprezident jsou pravidelně testováni, někteří lidé si ale stěžují, že má vláda snadnější přístup k testům.

Spojené státy jsou stále nejhůře zasaženou zemí na světě. Nakažených je už bezmála 1,4 milionu. Obětí je více než 82 tisíc.