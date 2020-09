Kvůli koronaviru otestovali v Brně stovky dětí. Lékař popsal, co zjistili

Testovat na koronavirus se na Klinice dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (KDIN) začalo už 21. února, největší zátěž ale přišla s vyhlášením nouzového stavu.

"Od té chvíle byly všechny děti s teplotou nebo jiným podezřením na infekci hned u brány areálu směřovány na Kliniku dětských infekčních nemocí k vyšetření na Covid-19. Takto to fungovalo až do konce výjimečného stavu v květnu," popsal lékař Lukáš Homola v rozhovoru pro FN Brno.

Během nouzového stavu prošlo nemocnicí 1045 dětí, u 331 bylo zjevné, že se jedná o jiné onemocnění, v 714 případech byl proveden stěr na Covid-19, sedm testů vyšlo pozitivně.

Podle Homoly byli lékaři z takto nízkého záchytu nervózní, překontrolovali tedy celý proces, žádnou významnou chybu ale nenašli. "Na základě dostupných údajů se tedy odvažujeme odhadnout, že v Brně a okolí byl na jaře podíl Covid-19 mezi nemocnými dětmi kolem 0,6 %," sdělil Homola.

Od začátku testování bylo onemocnění potvrzeno u 52 dětí, které prošly odběrovým místem v KDIN nebo stanem v Bohunicích. Celkem bylo hospitalizováno 93 dětí s potvrzením na Covid-19, onemocnění se u nich nepotvrdilo. Až na konci léta byla nutná hospitalizace dvou dětí, u nichž Covid-19 zkomplikoval jiné onemocnění.

"Příznaky u dětí byly velmi mírné. Většina žádné neměla. Tyto děti byly obvykle vyšetřovány kvůli kontaktu v rodině. Kašel nebo teploty byly přítomné asi u třetiny. Zvýšená únava byla přítomná asi u čtvrtiny. Specifické příznaky, jako je např. porucha čichu, neměl téměř nikdo," uvedl Homola.

Zahraniční studie podle Homoly poukazují na to, že je nakažlivost dětí poměrně vysoká, mají ale méně závažný průběh, který zřejmě souvisí s ACE2 receptory. "Naše výsledky nejsou bohužel schopné na tuto otázku odpovědět. Můžeme pouze potvrdit, že jsme v prvních měsících po onemocnění u většiny dětí nepozorovali žádné výrazné komplikace ani postižení plicních funkcí," vysvětlil Homola.

Koronavirus se chová u dětí trochu jinak, pozorovatelný rozdíl v průběhu infekce lze sledovat i u mnoha jiných viróz. Lékaři si to obecně vysvětlují různým stavem imunity podle věku.

Podle Homoly se koronavirus přenáší velmi dobře z rodiče na dítě: "Většina námi zjištěných případů začala tak, že infekci do rodiny přinesl někdo z dospělých. Je to pravděpodobně dané tím, že byly zavřené školy a dospělí chodili do práce. Nebo je to tím, že dospělí mají výraznější příznaky a nemoc je snazší zjistit. Nicméně pouze spekuluji."

Chránit se lze zatím jen známými nástroji, jako jsou zakrývání úst a nosu, dezinfekce rukou a izolace nemocných.

MUDr. Lukáš Homola v závěru k zahájení školního roku doporučuje: "Jít do školy. Nepřecházet virózy. Dodržovat doporučenou dobu domácího klidu po nemoci. Jako rodič tří školáků vím, jak je obtížné rozhodnutí zůstat s dítětem doma kvůli obyčejné rýmě, ale je to to nejlepší, co můžeme v současné situaci dělat."