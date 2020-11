Covid-19 mění život za mřížemi, vězni se s blízkými vídají jen virtuálně

"Ahoj lásko, čau." Odsouzený Matěj si pomocí videohovoru povídá se svojí přítelkyní. Ve vězení ho příbuzní naposledy navštívili před dvěma měsíci.

"Hovory můžou provádět jednou týdně v délce dvaceti minut. Vyberou si osoby blízké, nahlásí kontakty a prostřednictvím vychovatele realizují ten samotný hovor přes Skype," popisuje vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu věznice v Plzni Štěpán Pečený.

Počítače jsou chráněné tak, aby se odsouzení nemohli připojit do jakýchkoliv jiných aplikací, nebo například brouzdat po internetu. Obě strany mají také zákaz pořizování fotografií. "Já teda osobně chápu, že my si asi vybírat moc nemůžeme, takže jsem teda rád, že vůbec nějakou formu té návštěvy máme," těší Matěje. Podobně to v borské věznici fungovalo už na jaře.

Vězni mohou svým blízkým denně telefonovat - a to až půl hodiny. S advokátem pak neomezeně. A velká část odsouzených si čas strávený za branami káznice krátí prací.

V borské věznici si svůj trest odpykává zhruba jedenáct set odsouzených, z toho více než polovina pracuje. "Pracujeme v kovovýrobě, provádíme různé údržbářské práce ve věznici, vyrábíme nanomasky a také mimo jiné ochranné šíty ve školském vzdělávacím středisku na 3D tiskárně. Ty pak putují do dětských center," vypočítává Pečený.

Měsíčně tu spojí zhruba čtyři stovky videohovorů. Vedení věznice s nimi počítá i poté, co návštěvy budou znovu povoleny.