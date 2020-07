Pandemii navzdory. Zájem o hypotéky letí raketově nahoru, úroky padají!

Vlastní bydlení - pro většinu lidí v Česku nedostupná věc. Úroková sazba, za kterou banky tyto služby poskytují, ale už třetí měsíc po sobě klesá.

"Lidé si díky tomu mohou půjčovat hypotéky za výhodnějších podmínek a při stejné půjčené částce tak mají nižší splátku," vysvětluje ekonom Štěpán Křeček.

Podle ekonomů se ale ještě vyplatí počkat. Tento trend by měl totiž vydržet i v druhé polovině roku. "Lidé, kteří počkají na podzim letošního roku, tak neudělají chybu, protože podmínky se budou dál zlepšovat," předpovídá Křeček.

A to jsou hypotéky už teď na svém minimu za poslední tři roky. Letošek je tak - zdá se - nečekaně výjimečný. "Myslím si, že do budoucna tohle není číslo, které bychom mohli vídat každý měsíc, že je to trošku mimořádný výsledek," myslí si ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

"V uplynulých dejme tomu těch čtyřech až pěti měsících jsme zaznamenali především nárůst objemu hypotečních úvěrů, ani ne tak jejich počtu," rekapituluje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

To znamená, že vývoj táhnou spíše bohatší lidé, kteří nízkých úroků využívají a berou si hypotéky na vyšší částky. Před deseti lety byla úroková sazba téměř na pěti procentech, naopak na svém minimu byla v prosinci 2016, a to 1,77 procenta.

I přesto, že u nás úrokové sazby klesají, tak jsme na tom stále o dost hůře než například lidé ve Finsku - tam se nyní úroková sazba pohybuje pod jedním procentem.