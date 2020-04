Covid-19 nezabíjí jen seniory! Přibývá obětí mezi mladými, varuje WHO

Před podceňováním onemocnění u mladších ročníků teď varovala Světová zdravotnická organizace (WHO). "V některých zemích vidíme, že jsou tam třicátníci, čtyřicátníci a padesátníci, kteří končí na jednotce intenzivní péče a kteří umírají," varovala Maria Van Kerkhovová, která má pandemii koronaviru ve WHO na starosti.

"Je to pořád hodně výrazné, i když nepotřebujete hospitalizaci, tak střední průběh nemoci pořád zahrnuje i zápal plic," dodala lékařka.

Svá slova dokládá také čísly. V Itálii 10 až 15 % lidí na jednotce intenzivní péče jsou lidé pod 50 let. V Jižní Koreji každý šestý zemřelý byl mladší 60 let. Podle amerického Centra pro zvládání chorob je téměř pětina vážných případů onemocnění v USA ve věkové skupině 20 až 44 let. A zdaleka ne všichni měli jiné onemocnění, se kterým bojovali, byť WHO připouští, že stále drtivá většina případů, které končí na jednotkách intenzivní péče jsou lidé staršího věku a dlouhodobě nemocní.

Před zlehčováním onemocnění u mladších ročníků varoval i MIke Ryan, který má ve WHO na starosti nouzové programy.

"Žijeme v představě, že nemoc má u mladých lidí jen lehký průběh a závažné případy jsou mezi staršími lidmi, tohle je problém," varoval Ryan.