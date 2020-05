Covid-19 počet vražd nesnížil. Od začátku roku jich policisté řeší osm

Ve všech třech případech se podle policie podařilo dopadnout pachatele. Zatímco loni za období od ledna do 17. května došlo "pouze" ke čtyřem vraždám a ke dvěma pokusům o ně, letos za stejnou dobu došlo hned k pěti pokusům o vraždu. Ve třech případech pachatel dílo zkázy dokonal.

Hned dva pokusy a jednu dokonanou vraždu řešili kriminalisté za dobu nouzového stavu. Smrtí skončila partnerská hádka v jednom z bytů na Kolínsku. Žena údajně vytáhla na svého přítele kuchyňský nůž, který mu měla zabodnout do ramene. Zasáhla však prý tepnu a muž na místě vykrvácel. Jeho partnerka je aktuálně ve vazbě a za zabití jí hrozí až 18 let za mřížemi.

K prvnímu případu za doby nouzového stavu vyjížděli kriminalisté 11. dubna. Při zahradní grilovačce se do sebe nejprve slovně, poté nožem měla pustit dvojice známých. Šestadvacetiletého muže, který do jednoho z domů v Otvovicích na Kladensku pozval svého 32letého známého, měl cizinec poté pobodat. "Nožem poranil i jeho matku, která se mu snažila nůž z ruky vytrhnout. K zajištění důkazního předmětu pomohl policejní pes Hakim, který odhozený nůž našel. Cizinec je vyšetřován vazebně, hrozí mu až 18letý trest," popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Smrtí málem skončila i potyčka mezi pacientkami psychiatrické nemocnice v Kosmonosích na Mladoboleslavsku. Žena, kterou do zařízení umístil soud za účelem ochranné ústavní léčby, prý napadla další z pacientek a měla se ji pokusit zabít. Vraždě zabránil zdravotnický personál a 31letá žena byla obviněna z pokusu o vraždu.

Podle informací policie to nebylo poprvé, kdy tato psychiatrická pacientka útočila. Na svědomí měla mít několik dalších napadení, a dokonce i smrt jiné pacientky, ročník 1975, ze stejného zařízení. "Kriminalisté již ženu vyšetřují pro obdobnou trestnou činnost v roce 2019. K události došlo v září 2019, kdy jedna z pacientek, ročník 2000, měla napadnout další hospitalizovanou a ta po fyzickém napadení zemřela. Při vyšetřování vyšly najevo skutečnosti, že u napadení nebyla pouze tato žena, ale i dnes již obviněná 31letá žena," informuje Suchánková.

Pokud se 31leté ženě podaří prokázat vinu, může ve vězení skončit na 15 až 20 let. Podle policie připadá v tomto případě v úvahu i výjimečný trest. Pacientka kosmonoské psychiatrie je stíhaná vazebně.

Těžkým ublížením na zdraví skončil incident mezi dvěma muži v Masarykově ulici v Lysé nad Labem. Oba přijeli vlakem z Milovic a už během cesty se podle informací policie měli dohadovat. Nedaleko nádraží poté jeden z mužů na svého kumpána měl vytáhnout nůž. Padesátiletý napadený skončil v nemocnici, 46letého muže podezřelého z napadení policisté po několika pátracích akcích zadrželi v Milovicích. Vyslechl si obvinění z ublížení na zdraví, za které mu hrozí až 12 let.

Nejprve slovní rozepře mezi dvěma bezdomovci v Kutné Hoře však skončila smrtí. Podle informací policie došlo k potyčce v kutnohorské Nádražní ulici. Muž se měl na 42leté ženě dožadovat alkoholu a cigaret, které mu však nechtěla dát. Po hrubé výměně slov na něho měla vytáhnout kuchyňský nůž, který měla u sebe a bodnout ho do obličeje a do paže.

"Poškozený začal krvácet a dle vyjádření lékařů zemřel na krvácivý šok. Dvaačtyřicetiletou ženu kriminalisté zadrželi a zahájili proti ní trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví s následkem smrti. Státní zástupce podal návrh na vzetí obviněné do vazby, což soud akceptoval. V případě uznání viny před soudem hrozí ženě trest odnětí svobody od 5 do 10 let," řekla Suchánková.

U napadení v Lysé nad Labem i Kutné Hoře policisté zvažují překvalifikování na závažnější zločin, než pro který byli jeho aktéři původně stíhaní.

K deseti letům vězení odkázal soud mladíka, který měl v afektu zabít muže, který po něm požadoval sex. Více v reporáži TV NOVA: