Covid-19 poráží agenta 007. Start nové bondovky se opět odsouvá

Očekávaný nový film s Jamesem Bondem se znovu odsouvá. Na premiéru si počkáme do dubna 2021. Důvodem odkladu je sílící koronavirová pandemie. Nová bondovka však není jediným snímkem, který si na svou premiéru musí počkat.

Snímek No Time to Die (Není čas zemřít) měl do kin vstoupit už v dubnu tohoto roku. Novou misi agenta 007 ale překazila pandemie. Stal se tak prvním hollywoodským celovečerním filmem, který se kvůli koronaviru musel posunout.

Společnost MGM Studios v pátek oznámila, že Daniela Craiga jako britského špiona Jamese Bonda v kinech od 20. listopadu neuvidíme. Jde o Craigovo poslední ztvárnění ikonické role. Znovu odsunutá premiéra je plánovaná na 2. dubna příštího roku.

Nejde však o jediný film, na který si diváci budou muset počkat. Znovu se odsunula také premiéra chystané marvelovky Black Widow. Namísto původního 11. května 2020 či později plánovaného 6. listopadu uvidíme Scarlett Johanssonovou v její nejznámější roli až 7. května 2021.

Scarlett Johanssonová jako ruská agentka Black Widow:

Odkládá se také další film z dílny studia Marvel, tentokrát o Doctoru Strangeovi v podání Benedicta Cumberbatche. Na Multiverse of Madness si počkáme dokonce do konce března 2022. Původně měl mít snímek premiéru v květnu příštího roku.

Smůlu má také konkurenční DC – nový Batman se odkládá na 1. října 2021. Na konec příštího roku byl odložený také nový Avatar, nejdříve v březnu 2021 se dočkáme dalších Krotitelů duchů s podtitulem Afterlife.

Odkládají se i nové filmy Mission: Impossible či Rychle a zběsile. V pořadí už devátý díl oblíbené akční série s Vinem Dieselem se měl v kinech objevit už v květnu tohoto roku, nakonec si však budeme muset počkat až do května 2021.