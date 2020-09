Covid-19 s námi bude ještě nejméně půl roku, tvrdí lékařský expert

Také nárůst počtu nakažených v Česku se dle Hajdúcha dal očekávat. "Já jsem to jednoznačně očekával. Virus se chová stejným způsobem, je to prostě biologie, která za tím je. Ta se nedá ovlivnit jinak než procesy, které známe mnoho let. Je to mytí rukou, bariérová ochrana typu roušky a sociální distanc," vyjádřil se šéf ÚMTM.

V Česku podle něj platí jedny z nejslabších opatření a zároveň jeden z nejsilnějších výskytů nákazy. Žádné důkazy pro to, že by epidemie odeznívala, podle Hajdúcha nejsou. Pouze se přes léto mění spektrum lidí, kteří koronavirem onemocní.

Hejdúk také připomíná, že skutečnost, že na začátku epidemie bylo mnohem více hospitalizovaných, neznamená, že by virus slábl. "Na počátku infekce bylo hospitalizováno velké množství lidí, kteří by již nyní hospitalizováni nebyli," upřesnil Hajdúch.

Důvodem je to, že se zvýšilo povědomí o nemoci a do nemocnice putují skutečně jen ti pacienti, kteří to potřebují. Počet hospitalizovaných podle šéfa ÚMTM roste po 10 až 14 dnech. Je to dáno pomalému procesu vypuknutí infekce.

Mezi okamžikem, kdy se člověk nakazí, a dobou, kdy například putuje na jednotku intenzivní péče, je dlouhá prodleva. "Je třeba si uvědomit, že ty procesy mají zpoždění dané biologií té nemoci. Vidíme jen okno, které je časově zpožděné o 10 až 14 dnů za tím, co nás čeká," varuje Hajdúch.

Zásadní je dle jeho slov aktuálně trasování a velký přínos vidí také v očkování. Nemyslí tím však vakcínu proti koronaviru, ale očkování proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím v souvislosti s blížící se chřipkovou sezónou.

"Pokud snížíme riziko toho, čemu jsme schopni předejít aktivní imunizací, zvýšíme pravděpodobnost, že dobře zvládneme to, čemu předejít nejsme schopni," uzavřel Hajdúch.