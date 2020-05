Covid-19 vám ztížil podnikání? PŘEHLED programů na pomoc

Celá řada českých firem, ale i zaměstnanců, má kvůli koronakrizi problémy. Snaží se všemi cestami co nejvíce zmírnit ekonomický dopad, ale často si neví rady. Existuje přitom celá řada programů na pomoc podnikatelům a my vám přinášíme jejich přehled.

Firmy to momentálně nemají jednoduché. Pokud i vy řešíte nějaký problém a nevíte si s ním rady, třeba vám se situací může pomoct některý z následujících programů. Můžete jejich prostřednictvím získat finanční podporu v náročném období, pomohou vám řešit krizové situace, nebo rozjet nový projekt.

Programy na pomoc firmám i zaměstnancům jsme rozdělili do několika sekcí podle určitého zaměření, a to na finanční pomoc, pomoc s exportem českého zboží do zahraničí a na aktivity vedoucí k boji nebo zmírnění dopadu Covid-19. Jednotlivé sekce snadno projdete prokliknutím na další stránku.

Jako první se zaměříme na programy poskytující pomoc z hlediska financí. Ať už jste se dostali do situace, ze které vám pomůže pouze úvěr, nebo si jenom nejste jistí tím, na co máte v této době nárok, mohl by vám vytrhnout trn z paty některý z těchto programů:



Pomoc s řešením finanční situace



EGAP – Exportní garantní pojišťovací činnost vám jako firmě může pomoci omezit rizika, zrychlit cash flow a také zvýšit dostupnost úvěrů.



Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí zvýhodněné úvěry a podporu při veřejných zakázkách. Připravuje program COVID III určený pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Vyhlášen bude přibližně v polovině května.



AMSP ČR - Asociace malých a středních podniků a živnostníku v ČR poskytuje finanční pomoc v náročném překlenovacím období. Na svých stránkách také radí, jakých chyb se vyvarovat při podávání žádostí OSVČ o kompenzační bonus atd.



Ministerstvo financí poskytuje jak kompenzační bonusy pro OSVČ, tak nyní i pro živnostníky, kteří pro své podnikání zvolili formu s.r.o. a nedosáhli tak doposud na tzv. Pětadvacítku.



Ministerstvo práce a sociálních věci zajišťuji program Antivirus, který má firmám pomoci lépe zvládnout současnou situaci, aby nemusely sáhnout k propuštění zaměstnanců. Prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzuje firmám vyplacené prostředky. Zároveň poskytuje poradenství pro zaměstnance.



Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje podporu malých a středních podniku, a také velkých firem.



Technologické centrum AV ČR umožňuje díky evropským projektům finanční podporu a řeší také výzvy na výzkum ve vztahu v boji proti Covid-19.