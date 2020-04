Covid-19 vyprázdnil čekárny lékařů. Nechodí ani vážně nemocní pacienti!

Epidemie koronaviru vylidnila nejenom města, ale také čekárny u lékařů. Ti teď z velké části ordinují přes telefon. Takže s malými problémy by za nimi pacienti momentálně chodit neměli. Jenže teď se prý za nimi bojí přijít i ti, kteří mají vážné komplikace. A jejich stav by se přitom mohl rapidně zhoršit.

Ordinace praktických lékařů teď zejí prázdnotou. Někteří neordinují vůbec, jiní si pacienty zvou tak, aby se v čekárně s dalšími nepotkali. A řada pacientů přestala chodit úplně, i když mají třeba vážné zdravotní komplikace.

"Jsem měl pacienta s bolestmi na hrudi, což může být infarkt a nechtěl přijít, měli jsme pacientku se zánětem žil na noze, která nechtěla přijít a to je smrtelné onemocnění," popisuje praktický lékař Cyril Mucha.

"Lidé se bojí jít k lékaři, bojí se jít do ordinací, že tam chytnou tu strašlivou chorobu. Lidé nadále dostávají infarkty, žlučníkové záchvaty, mají záněty," dodává.

To všechno mohou být vážné zdravotní komplikace, nad kterými by se rozhodně nemělo mávnout rukou. Odborníci mají obavy z toho, aby následky nebyly ještě vážnější.

"Ta epidemie by neměla být překážkou, abych se obracel na lékaře nebo zdravotnické zařízení, když tu pomoc skutečně potřebuji," nabádá primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Lékaři pozorují také výrazné zhoršení psychiky pacientů. "Jsem přesvědčen, že se to vrátí do starých kolejí. Člověk má tendenci zapomínat na to, co je špatné a pamatovat si to dobré," doufá psycholog Slavomil Fischer.

Kromě pomoci po telefonu spustily některé zdravotní pojišťovny v Česku také vyšetření přes internet, lékaři si přečtou, jaké mají lidé obtíže a následně jim doporučí další postup.