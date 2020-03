Covid-19 zabíjel i v královské rodině! Zemřela princezna Maria Teresa

O smrti šestaosmdesátileté šlechtičny informoval její mladší bratr Sixtus Enrique. Ve Španělsku už počet zemřelých na nové onemocnění překročil hranici pěti tisíc.

Princezna Maria Teresa se narodila v roce 1933 v Paříži. Její otec byl po odchodu krále Alfonse XIII. do exilu a vyhlášení španělské republiky pretendentem karlistů na španělský trůn. Po pádu Francova režimu to ale byli potomci Alfonse, konkrétně jeho vnuk Juan Carlos, kdo získal zpátky španělský trůn.

Maria Teresa vystudovala na Sorboně. Kvůli celoživotnímu boji za práva žen a socialistické myšlenky si vysloužila přezdívku "rudá princezna".

Její rodina jsou potomci francouzských kapetovců. Mužští členové rodu jsou na seznamu potencionálních nástupců na španělský trůn. Zástupci rodu vládli v Parmě, když byla samostatným vévodstvím, a jako králové také v krátce existujícím Etrurském království.

Maria Teresa nebyla jediným šlechticem, který onemocněl koronavirem. Nákazu už přiznali monacký kníže Albert a také následník na britský trůn, princ Charles.

Že má pozitivní test na koronavirus Charles oznámil tento týden, odjel do Skotska, kde se bude léčit v domácí karanténě. Krátce na to oznámil nákazu i další člověk, s nímž je britská královna v pravidelném kontaktu – premiér Boris Johnson. Panovnice by ale sama měla být v pořádku.