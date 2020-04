Covid-19 zachrání ročně 10 milionů psů! V Číně je mají přestat jíst

V návrhu směrnice čínské ministerstvo zemědělství specifikovalo osm druhů tradičních hospodářských zvířat, kam patří prase, dobytek (včetně zebu, buvolů či jaků), ovce a kozy, koně, oslové, velbloudi, králíci a drůbež.

A vedle toho specifikovalo také třináct druhů speciálních hospodářských zvířat. Mezi nimi jsou jelen sika, jelen, sob, alpaka, perlička, bažant, koroptev, divoká kachna, pštros, norek, dva druhy lišek a mýval. U posledních čtyř pak je uvedeno, že nejsou určeny ke konzumaci. Podle čínských zákonů mohou být z komerčních důvodů množena, chována, prodávána a převážena jen zvířata uvedená jako hospodářská.

Podle ochránců zvířat je to obrovský krok vpřed. Mezi zvířaty určenými ke konzumaci totiž nejsou psi a kočky. Jen psů se podle ochránců ročně v Číně sní 10 milionů! Návrh směrnice dokonce vysvětluje, proč se s nimi nadále nepočítá jako se zvířaty na maso. Musí jej ale nejdříve posvětit zhruba čtyřicítka vládních institucí.

"Ve světle pokroku lidské civilizace a s ohledem na zájem, jaký veřejnost klade na ochranu zvířat, psi se vyvinuli z hospodářských zvířat ve zvířecí společníky. Ve světě již většinou nejsou považováni za hospodářská zvířata. Není tak přípustné, aby je naše země zařadila na seznam hospodářských zvířat,“ uvádí čínské ministerstvo.

"Přestože samotný návrh směrnice není přímo zákaz, může to signalizovat zlomový bod v ochraně zvířat v Číně. Krátce poté, co Šen-čen zakázal konzumaci psího a kočičího masa, je to poprvé, co čínská vláda výslovně uvádí, proč jsou psi a kočky vyjmuti ze seznamu hospodářských zvířat a píše, že toto jsou zvířecí společníci, kteří nejsou určeni k jídlu," raduje se Wendy Higginsová z ochranářské organizace Humane Society International.

Higginsová připomíná také zákaz konzumace kočičího a psího masa, který minulý týden, také pod vlivem epidemie koronaviru, zavedl dvanáctimilionový Šen-čen. I když podle ní psi a kočky nikdy nebyli vedení jako hospodářská zvířata, podle Higginsové je to, že vláda jasně dává najevo, že je nepovažuje za potravu, důležitým signálem.

Nejmenovaný vládní úředník ale naděje ochránců zvířat trochu mírní. Podle listu Daily Mail zdůraznil, že nezařazení psů na seznam se automaticky nerovná zákazu pojídání psího masa, pouze to znamená, že se se psy nebude moci zacházet jako s hospodářskými zvířaty.

Na konci února Čína zakázala prodej a konzumaci divoce žijících zvířat. Na tzv. mokrých trzích, o jejichž zákaz usilují aktivisté po celém světě, můžete koupit vše od "běžných" druhů masa, ryb až po maso divoce žijících zvířat, například právě netopýrů. Tržnice Chua-nan ve Wu-chanu je považována za místo, kde se nový koronavirus přenesl na člověka.