Covid-22? Nová varianta by mohla být ještě nebezpečnější, říká expert

Další varianta koronaviru by mohla být ještě horší než covid-19. Tvrdí to imunolog Sai Reddy ze Švýcarského federálního technologického institutu. Tato mutace by se podle něj mohla šířit příští rok a každý neočkovaný je potencionálním "super roznašečem".

Imunolog Sai Reddy předpokládá, že kombinace již existujících variant koronaviru by mohly vést k nové a nebezpečnější fázi pandemie.

"Covid-22 by mohl být ještě nebezpečnější než to, co zažíváme teď," varoval Reddy v rozhovoru pro švýcarský web Blick.ch.

Švýcarský imunolog dále předpovídá, že kvůli mutaci delta se nikdo z neočkovaných nákaze nevyhne. "Virová nálož delty je tak velká, že kdokoliv, kdo nebyl očkován a nakazí se, by se mohl stát superpřenašečem," uvedl Reddy.

Podle něj se kvůli nové variantě koronaviru už nebudeme moci spolehnout jen na vakcíny. Máme se prý proto připravit na několik dalších let očkování, protože vakcíny se budou muset přizpůsobovat dalším koronavirovým mutacím.

Na podzim se pak podle jeho slov počet případů opět zvýší a v řadě zemí se vrátí přísná restriktivní opatření.

Podle epidemiologa Romana Prymuly se ale jedná o věštění z křišťálové koule. "Nemyslím si, že by k něčemu takovému existovaly podklady. Stát se samozřejmě může všechno. Pokud by vznikl nějaký covid-22, tak by pravděpodobně šlo o běžnou mutaci," řekl Prymula redakci TN.cz s tím, že ze strany experta jde zřejmě o snahu zviditelnit se.

