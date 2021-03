Covid drtí nemocnice. Luboš špatně dýchal, za lékaři jel 350 km! ZPOVĚĎ

Znojemská nemocnice zveřejnila zpověď muže (65), který musel urazit více než 350 kilometrů, aby se o něj lékaři mohli postarat. S vážnými dýchacími obtížemi se dostavil do jedené z nejvytíženějších nemocnic v Sokolově, odtud ho museli sanitkou odeslat do více než 350 kilometrů vzdáleného Znojma.

Nejprve ho přepadly zimnice, pak polovinu týdne srážel horečku léky, nakonec přišly dýchací obtíže, na které už nic nezabíralo. A právě to byla chvíle, kdy Luboš Protivný (65) přestal vyčkávat a vyrazil do nemocnice v Sokolově.

"V Sokolově mi udělali rentgen a oznámili, že mám zápal plic a že musím v nemocnici zůstat. V pondělí mi byl proveden stěr, který prokázal, že mám COVID-19. Ve středu mi v nemocnici oznámili, že pojedu do Nemocnice Znojmo,“ vypráví muž, kterého ani ve snu nenapadlo, čím vším si bude muset kvůli zákeřnému koronaviru projít. Jeho zpověď přináší právě znojemská nemocnice.

Luboš Protivný tvrdí, že samotný přesun zvládal dobře. Cesta přitom nebyla krátká, v sanitce urazil více než 350 kilometrů.vysvětluje.

Pan Protivný skončil na covidové jednotce spolu s dalšími dvěma pacienty, také původně ze Sokolova. Po dvou dnech ale skončil na jednotce intenzivní péče. "Můj zdravotní stav se zhoršoval, dušnost a kašel se stupňoval, bylo to strašné,“ dodává.

Prožil několik velice krušných dnů. Nakonec se však jeho zdravotní stav zlepšil. "Od pobytu na JIP se cítím opravdu dobře, mám chuť k jídlu, vždy se těším na jídlo, které všechno sním. Stále přetrvává mírná dušnost, ale po tom, čím jsem prošel, to vnímám jako maličkost," objasňuje.

Nyní se už těší, až ho vyzvedne švagr a bude moct domů. "Odvoz sanitkou by byl komplikovaný a byl by na dlouho. Nejvíce se domů těším na svoje prostředí, na moje blízké, kteří mě čekají, včetně dvou jezevčíků, kteří se zblázní radostí. Znáte to, když je vám špatně, je vám jedno, kde jste, jak se vám uleví, chcete být co nejrychleji doma, ve svém, se svými,“ říká.

Sokolovská nemocnice se řadí mezi nejvytíženější v Česku. Počet nově přijatých pacientů s covidem-19 dál roste. Jejich zdravotní stav se navíc neustále zhoršuje a to zejména kvůli britské mutaci koronaviru. Nemocnice už několikrát musela využít pomoci od jiných zdravotních zařízení a převozu pacientů, aby dokázala zvládnout neustálý příjem nově nakažených.

