Firmám dochází peníze i trpělivost, banky dlouho prověřují, jestli jim půjčí

Ze dne na den se někteří podnikatelé a živnostníci ocitli prakticky bez příjmu. Kvůli opatřením, která mají zabránit šíření koronaviru, přestaly na nějakou dobu téměř úplně proudit peníze do odvětví jako je hoteliérství nebo pohostinství. Překlenout toto období zasaženým osobám má mimo jiné pomoci záruční program COVID II, který jim umožňuje zažádat o bezúročnou půjčku nebo o příspěvek na úhradu úroků. Vyhovění žádosti však podle některých z nich trvá nepřiměřeně dlouho.

Do 3. dubna přijímaly zapojené komerční banky přihlášky živnostníků a podnikatelů do programu, nyní jednotlivé žádosti vyhodnocují. Podle České bankovní asociace, jež zapojené peněžní ústavy sdružuje, se však setkávají s nepochopením žadatelů, kteří jim vyčítají, že celý proces zdržují posuzováním jejich úvěruschopnosti.

"Jsme si vědomi nesnadné situace žadatelů. Banky ale nemohou rezignovat na své povinnosti, které jim vyplývají z platných zákonů majících za cíl udržení finanční stability trhu," vysvětlila asociace ve své tiskové zprávě.



Co to ve zkratce znamená? Jednotlivé komerční banky poskytují zájemcům svůj klasický úvěr, Českomoravská záruční a rozvojová banka pak za tuto půjčku poskytuje záruku, hlavně ale uhradí zaplacené úroky do maximální výše jednoho milionu korun za tři roky.



Podmínkou programu COVID II je však schopnost úvěrovatelnosti ze strany zájemce o úvěr. A tady může nastat problém. Zárukou od ČMZRB je sice postavení žadatele vylepšeno, pokud se ale bude jevit v analýze banky jako příliš rizikový, peníze stejně neobdrží.

"Toto prověření banka provede i proto, že i navzdory záruce nese nadále část rizika poskytnutého úvěru," doplnila bankovní asociace ve své zprávě.

Na první kolo programu byla celkem vyčleněna jedna a půl miliardy korun. Podnikatelé mohli zažádat u komerčních bank o úvěry od 10 tisíc do 15 milionů či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Analýzy bank v nejbližší době určí, kolika zájemců se půjčka bude doopravdy týkat.