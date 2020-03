COVID-19 nebo koronavirus: Co vše musíte vědět o zákeřné nákaze

Virus, který dostal provizorní název 2019-nCoV, se objevil počátkem prosince v čínském Wu-chanu. Patří do širší skupiny koronavirů, je tedy příbuzný například s viry SARS a MERS. Později byl přejmenován na SARS-CoV-2.

Způsobuje onemocnění COVID-19, které zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Nemoc provází neustupující horečky, kašel a bolesti svalů a kloubů. U rizikových pacientů může nemoc přerůst v těžký zápal plic, který může skončit i smrtí.

Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Nemoc může probíhat zcela bezpříznakově, což je rizikové, pacient totiž může nákazu dále roznášet, aniž by o ní sám věděl. U většiny lidí má mírný průběh podobný jiným respiračním chorobám.

Jak je situace vážná?

K 1. březnu na nový koronavirus a zdravotní problémy jím způsobené zemřelo po celém světě 3001 pacientů, nakaženo je více než 88 tisíc lidí v celkem 67 postižených zemích. Nejvíce mrtvých je v zemi zrodu epidemie, Číně (2870 mrtvých), s velkým odstupem v počtech úmrtí ji následuje Írán (54 mrtvých), Itálie (34 mrtvých) a Jižní Korea (21 mrtvých).

V Česku byli potvrzeni tři nakažení. Ze zemí sousedící s Českem zatím nákazu nepotvrdilo Slovensko a Polsko. V Německu je 129 nakažených, v Rakousku 14.

Co vás ochrání?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje českým občanům obezřetnost, nikoli však paniku. Dbát je třeba především na důslednou hygienu rukou, používejte vodu a mýdlo, případně dezinfekční prostředky. Myjte se vícekrát za den, vždy když přijdete z venku, nebo se chystáte jíst. Několikrát za den je vhodné opláchnout si také obličej. Jinak se snažte nesahat si na obličej a hlavně do očí.

Podívejte se na reportáž TV Nova:

Snažte se také omezovat kontakt s lidmi, kteří se jeví jako nemocní. Pokud patříte do ohrožené skupiny (senioři, chronicky nemocní, lidé s oslabenou imunitou), vyhýbejte se místům se zvýšenou koncentrací lidí. Snažte se držet od lidí na vzdálenost jednoho metru, nepodávejte si s lidmi ruce, nesdílejte nic, na čem by se mohl virus přenášet (lahev na pití, mobil, kapesník apod.).

Cítíte se nemocní?

Pokud na sobě vnímáte znaky virózy, zůstaňte doma a snažte se nemoc vyležet, užívat můžete běžná antivirotika. Nemusí jít nutně o koronavirus, ale i běžnou chřipku byste neměli šířit dál a měli byste svému organismu umožnit se s nemocí v klidu vypořádat.

Nepodléhejte panice, většina lidí nemoc dokáže vyležet a zdárně nad virem zvítězit. U lidí do padesáti let je úmrtnost pod jedním procentem, nad deset procent narůstá až u lidí nad osmdesát let. U dětí do devíti let nedošlo celosvětově ani k jedinému úmrtí. Jste-li očkovaní proti chřipce, pravděpodobně budete více chráněni i proti koronaviru.

Pokud se váš stav nezlepší, kontaktujte telefonicky lékaře, případně místní hygienickou stanici.

Jak se nemoc léčí?

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba, neexistuje ani speciální vakcína. "Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit," uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Čemu nevěřit?

Nakazit se dá kapénkovou infekcí od infekčních pacientů. Nelze se nakazit z balíčků, například objednaných z Číny. Nákaza také nečíhá v potravinách ani v pitné vodě. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin, přesto může přežít po kritickou dobu na površích, jako jsou kliky, madla a knoflíky, například ve výtazích, proto si důsledně myjte ruce. Nákaza u zvířat je sice potvrzena, zatím ale nebylo prokázáno, že by se ze psů nebo koček dokázala přenést na člověka.

Nepanikařte!

Neplašte, pokud nemůžete sehnat roušku či respirátor. Primárně chrání nemocné lidi od šíření nákazy mezi jejich okolí, případně lidi, kteří jsou v blízkém kontaktu s nakaženými. Ve veřejném prostoru je k ochraně nepotřebujete, doma nebo v noci na spaní rozhodně ne.

Není třeba dělat si mimořádné zásoby potravin, obchody mají ve skladech dostatečné množství zboží. Několik potvrzených jedinců neznamená vypuknutí epidemie. Buďte ohleduplní k sobě navzájem a nakupujte dle své obvyklé spotřeby.

Kdy (ne)cestovat?



Pokud máte naplánovanou cestu do zahraničí, zvažte, zda ji podstoupit. Sledujte odporučení ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zdravotnictví. "Znovu bych všechny vyzval, aby vážně zvážili cestu do postižených oblastí Itálie. To riziko existuje, naše doporučení nedáváme nadarmo," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. U ostatních destinací, kam máte namířeno, sledujte aktuální vývoj nemoci a případná nově vznikající ohniska nákazy. V každém případě se můžete zaregistrovat na stránkách ministerstva zahraničních věcí do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Pokud by v destinaci, kde se nacházíte, došlo k mimořádným opatřením, příslušné orgány s vámi budou snáze ve spojení.

Pokud se právě nacházíte v Itálii, necestujte do postižených regionů. Jde o deset zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jednu v Benátsku (Vo' Euganeo). Nakažených Čech se vrátil z lyžařského pobytu v rezortu Cortina d'Ampezzo. "Občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, doporučujeme, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu," radí ministerstvo zahraničních věcí.