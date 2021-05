Covid ničí i zrak. Experti se obávají "epidemie" krátkozrakých dětí

"S rouškami je komplikací už samotné nošení brýlí, protože se zamlžují a je tak důležité mít roušku na nose dobře utěsněnou. Problémy s tím mají nejen pacienti, ale i kolegové. Nevím, jestli to někoho přesvědčilo, aby začal více nosit kontaktní čočky, ale bylo by to řešení," popsala na dotaz TN.cz přednostka oční kliniky olomoucké fakultní nemocnice Klára Marešová, která zároveň působí jako vědecký sekretář České oftalmologické společnosti.

Pandemie covidu a prodělání nemoci jako takové může mít podle ní ovšem závažné negativní dopady i na oči jako takové. "Pacienti, kteří byli při covidu v těžkém stavu, můžou mít potom problémy s očima. Třeba pacientka z dnešního dopoledne - když jsem ji viděla před tři čtvrtě rokem, měla maličkatý šedý zákal. Teď byla ve velmi těžkém stavu při covidové pneumonii, dokonce resuscitovaná. Z toho všeho se dostala, ale oči to poznamenalo," říká Marešová.

Šedý zákal se po covidu pacientce výrazně zhoršil a poznamenaná je i její sítnice. Lékařka nepochybuje o tom, že je to tím, v jak těžkém stavu žena byla. To samé se prý týká i pacientů se zeleným zákalem. Ale dioptrie podle jejích zkušeností lidem po covidu "nenaskakují," trpí spíš tkáně přímo v oku.

"Co naopak s dioptriemi souvisí a nyní se o tom v celém světě hovoří, je krátkozrakost dětí, u níž se předpokládá, že teď bude mít velký nárůst. Třeba v Asii je krátkozrakých hodně, protože tu lidé více pracují na monitorech než my v Evropě. A je tam plus minus 70 procent dětí krátkozrakých," zmínila zkušená oční lékařka.

A teď se podle ní mluví o tom, že tohle postihne v podstatě celý svět, protože děti přešly na on-line výuku na počítačích. "A ty, které mají jen trošku nějakou predispozici, tak to u nich ovlivní, že tu krátkozrakost budou mít nebo se u nich bude zhoršovat. A může postihnout větší procento dětí," upozorňuje Marešová.

Přímo po covidu se může zrak zhoršit i dospělým. Třeba těm, kterým oči pomalu "odcházejí" věkem. "Třeba pětačtyřicátník začíná mít menší potřebu brýlí na čtení. Doteď, než měl covid, tak to nějak zvládl. Po prodělání nemoci se organismus dostal do těžkého stavu a na těch očích se to projeví tak, že si ty brýle na blízko opravdu musí nasadit, protože oči už to samy nedotáhnou," uvádí oční lékařka.

Zrak můžou ničit špatně nasazené respirátory Více se dozvíte v reportáži TV Nova: